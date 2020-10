Arezzo, le notizie di oggi: 30 Ottobre

La prima riunione della task force anti-covid: monitoraggio San Donato, sostegno all’attivita’ di tracciamento, screening di massa

Si è svolta questa mattina la prima riunione formale della "task force" anti-covid istituita dal Sindaco Alessandro Ghinelli per pianificare azioni concrete in grado di alleggerire l'emergenza sanitaria in corso e dare risposte ai cittadini.



Insieme al Sindaco erano presenti il vicesindaco e assessore alla sanità Lucia Tanti, il direttore della asl sud-est Antonio D’Urso, il direttore del presidio ospedaliero San Donato Barbara Innocenti, il direttore della zona distretto Evaristo Giglio e il presidente dell’ordine dei medici Lorenzo Droandi. Insieme al Sindaco erano presenti il vicesindaco e assessore alla sanità, il direttore della asl sud-est, il direttore del presidio ospedaliero San Donato, il direttore della zona distrettoe il presidente dell’ordine dei medici Tre, i temi intorno ai quali sono state prese decisioni operative.

Una prima decisione è stata condivisa sul San Donato e riguarda l’aggiornamento che verrà fatto costantemente al Sindaco circa la “tenuta” dell’ospedale, funzionale a dare risposte concrete e al contempo ad evitare il diffondersi di informazioni parziali. Un secondo step riguarda l’impiego di personale dell’amministrazione a sostegno dell’attività di tracciamento dei contatti e della ricostruzione delle “vie del contagio” effettuata dal nucleo anti-Covid del San Donato.

Con una lettera inviata in data odierna il Sindaco Ghinelli ha invitato il personale del Comune a mettere a disposizione della comunità aretina le proprie competenze e a dar vita ad una collaborazione responsabile nella più totale sicurezza. Considerato infine la progressiva aggressione del contagio e volendo evitare l’aggravarsi ulteriore della situazione sanitaria e, di conseguenza, di quella economica di cui tantissimo soffrirebbe la città, il Sindaco ha ribadito di voler avviare uno screening di massa in grado di identificare i positivi asintomatici. A tal fine, l’amministrazione si assumerà l’onere di sostenere l’acquisto di quanto necessario per procedere a questo tipo di esame diffuso oltre che prestare il supporto logistico e funzionale necessario con l’individuazione di una sede dedicata nella quale, con il supporto dell’ordine dei medici, sarà organizzata la filiera del controllo. Si tratterà di step successivi, a partire da un primo esame sierologico al quale, in caso di positività, seguirà la verifica con tampone molecolare.

A risposta positiva anche di quest’ultimo, il soggetto verrà preso in carico dal personale dell’Usca ed entrerà nel protocollo Covid. Già dopo la riunione i punti essenziali dei due protocolli contenenti gli obiettivi prefissati e gli step organizzativi necessari al coordinamento sono stati condivisi, a cura del Comune, tra tutti i soggetti interessati.

Si tratta di due accordi, uno tra Comune e asl per la gestione e l’impiego del personale di supporto, e uno tra Comune, asl, ordine dei medici, funzionale alla gestione dello screening. “Stiamo vivendo una situazione particolarmente critica, con picchi di contagio preoccupanti e con un progressivo stress del sistema sanitario che è assolutamente necessario e urgente contenere – ha commentato il Sindaco Ghinelli -.

Dobbiamo fare di tutto, e insieme, per frenare il virus, e il Comune è pronto a fare la propria parte con responsabilità e con l’impegno necessario.

Gli stessi che ancora una volta chiedo a tutti affinché siano rispettate le regole base e i comportamenti corretti.

Lo dobbiamo a noi stessi e alla nostra città”.

Virus, il bollettino: + 269 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 144 in città. Due decessi in ospedale

Il report di oggi comunica il decesso presso l’Ospedale San Donato di Arezzo di due uomini di 90 e 84 anni entrambi con un quadro clinico estremamente complesso.

La situazione dalle ore 14 del giorno 29 ottobre alle ore 14 del giorno 30 ottobre 2020 relativa alla diffusione del COVID, evidenzia nella provincia di Arezzo 269 nuovi casi.

Vi sono inoltre in provincia di Arezzo 34 persone risultate debolmente positive al primo tampone e che sono in attesa del secondo che potrebbe confermare o meno la positività.

Comune di sorveglianza Arezzo:

1. Bambina di 10 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

2. Ragazza di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

3. Donna di 22 anni isolamento domiciliare

4. Donna di 23 anni isolamento domiciliare

5. Uomo di 24 anni isolamento domiciliare

6. Donna di 25 anni isolamento domiciliare

7. Uomo di 32 anni isolamento domiciliare

8. Donna di 35 anni isolamento domiciliare

9. Uomo di 37 anni isolamento domiciliare

10. Uomo di 37 anni isolamento domiciliare



11. Uomo di 37 anni isolamento domiciliare

12. Donna di 38 anni isolamento domiciliare

13. Uomo di 39 anni isolamento domiciliare

14. Uomo di 44 anni isolamento domiciliare

15. Donna di 45 anni isolamento domiciliare

16. Donna di 45 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

17. Uomo di 46 anni isolamento domiciliare

18. Donna di 47 anni isolamento domiciliare

19. Donna di 49 anni isolamento domiciliare

20. Uomo di 49 anni isolamento domiciliare

21. Uomo di 50 anni isolamento domiciliare

22. Uomo di 51 anni isolamento domiciliare

23. Donna di 52 anni isolamento domiciliare

24. Uomo di 53 anni isolamento domiciliare

25. Donna di 54 anni isolamento domiciliare

26. Donna di 54 anni isolamento domiciliare

27. Donna di 56 anni isolamento domiciliare

28. Donna di 56 anni isolamento domiciliare

29. Uomo di 58 anni isolamento domiciliare

30. Uomo di 59 anni isolamento domiciliare, sintomatico

31. Donna di 60 anni isolamento domiciliare

32. Donna di 60 anni isolamento domiciliare

33. Donna di 63 anni isolamento domiciliare

34. Uomo di 64 anni isolamento domiciliare

35. Donna di 66 anni isolamento domiciliare

36. Donna di 66 anni isolamento domiciliare

37. Donna di 73 anni isolamento domiciliare

38. Donna di 75 anni isolamento domiciliare

39. Bambina di 3 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

40. Bambino di 3 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

41. Bambina di 6 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

42. Bambina di 8 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

43. Bambino di 8 anni isolamento domiciliare

44. Ragazza di 12 anni isolamento domiciliare

45. Ragazza di 13 anni isolamento domiciliare

46. Ragazza di 14 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

47. Ragazza di 15 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

48. Ragazza di 17 anni isolamento domiciliare

49. Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare

50. Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare

51. Uomo di 18 anni isolamento domiciliare

52. Donna di 21 anni isolamento domiciliare

53. Donna di 21 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

54. Uomo di 22 anni isolamento domiciliare

55. Uomo di 22 anni isolamento domiciliare

56. Donna di 23 anni isolamento domiciliare

57. Donna di 25 anni isolamento domiciliare

58. Uomo di 25 anni isolamento domiciliare

59. Donna di 27 anni isolamento domiciliare

60. Uomo di 27 anni isolamento domiciliare

61. Uomo di 31 anni isolamento domiciliare

62. Uomo di 31 anni isolamento domiciliare

63. Uomo di 31 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

64. Donna di 33 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

65. Uomo di 38 anni isolamento domiciliare

66. Donna di 40 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

67. Donna di 42 anni isolamento domiciliare, asintomatico

68. Uomo di 42 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

69. Uomo di 42 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

70. Uomo di 43 anni isolamento domiciliare

71. Uomo di 43 anni isolamento domiciliare

72. Donna di 44 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

73. Donna di 45 anni isolamento domiciliare

74. Donna di 45 anni isolamento domiciliare

75. Donna di 45 anni isolamento domiciliare

76. Donna di 45 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

77. Uomo di 45 anni isolamento domiciliare

78. Donna di 46 anni isolamento domiciliare

79. Donna di 47 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

80. Donna di 47 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

81. Uomo di 48 anni isolamento domiciliare

82. Uomo di 48 anni isolamento domiciliare

83. Uomo di 49 anni isolamento domiciliare

84. Uomo di 49 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

85. Donna di 50 anni isolamento domiciliare

86. Uomo di 50 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

87. Donna di 51 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

88. Uomo di 52 anni isolamento domiciliare

89. Uomo di 53 anni isolamento domiciliare

90. Uomo di 55 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

91. Donna di 56 anni isolamento domiciliare

92. Donna di 56 anni isolamento domiciliare

93. Uomo di 56 anni isolamento domiciliare, sintomatico

94. Donna di 57 anni isolamento domiciliare

95. Donna di 57 anni isolamento domiciliare

96. Uomo di 57 anni isolamento domiciliare

97. Uomo di 57 anni isolamento domiciliare

98. Uomo di 57 anni isolamento domiciliare

99. Donna di 58 anni isolamento domiciliare

100. Donna di 58 anni isolamento domiciliare

101. Donna di 58 anni isolamento domiciliare

102. Donna di 59 anni isolamento domiciliare

103. Donna di 59 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

104. Uomo di 59 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

105. Uomo di 60 anni isolamento domiciliare

106. Donna di 61 anni isolamento domiciliare

107. Uomo di 61 anni isolamento domiciliare

108. Uomo di 61 anni isolamento domiciliare

109. Donna di 62 anni isolamento domiciliare

110. Donna di 63 anni isolamento domiciliare

111. Uomo di 64 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

112. Uomo di 65 anni isolamento domiciliare

113. Donna di 67 anni isolamento domiciliare

114. Uomo di 71 anni isolamento domiciliare

115. Uomo di 73 anni isolamento domiciliare

116. Donna di 74 anni isolamento domiciliare

117. Donna di 74 anni isolamento domiciliare

118. Donna di 74 anni isolamento domiciliare

119. Donna di 75 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

120. Uomo di 75 anni isolamento domiciliare

121. Uomo di 79 anni isolamento domiciliare

122. Donna di 80 anni isolamento domiciliare

123. Donna di 84 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

124. Uomo di 90 anni isolamento domiciliare

125. Donna di 75 anni Ricovero Extra-Usl

126. Uomo di 81 anni Ricovero In Ospedale

127. Uomo di 82 anni Ricovero In Ospedale, contatto di caso, paucisintomatico

128. Uomo di 75 anni Ricovero In Ospedale

129. Uomo di 88 anni Ricovero In Ospedale

130. Uomo di 21 anni struttura residenziale

131. Donna di 25 anni struttura residenziale

132. Uomo di 38 anni struttura residenziale

133. Uomo di 44 anni struttura residenziale

134. Donna di 46 anni struttura residenziale

135. Uomo di 47 anni struttura residenziale

136. Uomo di 48 anni struttura residenziale

137. Uomo di 53 anni struttura residenziale

138. Donna di 29 anni struttura residenziale

139. Uomo di 34 anni struttura residenziale

140. Uomo di 53 anni struttura residenziale

141. Uomo di 56 anni struttura residenziale

142. Uomo di 64 anni struttura residenziale

143. Uomo di 76 anni struttura residenziale

145. Uomo di 59 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Bucine:

146. Donna di 28 anni isolamento domiciliare

147. Donna di 54 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Capolona:

148. Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

149. Donna di 48 anni isolamento domiciliare

150. Donna di 57 anni isolamento domiciliare

151. Donna di 65 anni isolamento domiciliare

152. Donna di 67 anni isolamento domiciliare

153. Uomo di 72 anni isolamento domiciliare, contatto di caso Comune di sorveglianza Castelfranco Piandiscò:

154. Donna di 18 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

155. Uomo di 71 anni isolamento domiciliare

156. Donna di 59 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Castiglion Fibocchi:

157. Donna di 72 anni isolamento domiciliare, sintomatico

158. Donna di 52 anni isolamento domiciliare

159. Uomo di 58 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Castiglion Fiorentino:

160. Uomo di 22 anni isolamento domiciliare, asintomatico

161. Uomo di 30 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

162. Donna di 40 anni isolamento domiciliare

163. Uomo di 47 anni isolamento domiciliare

164. Donna di 54 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

165. Uomo di 62 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

166. Donna di 72 anni isolamento domiciliare, asintomatico Comune di sorveglianza Cavriglia:

167. Donna di 28 anni isolamento domiciliare

168. Donna di 33 anni isolamento domiciliare

169. Uomo di 33 anni isolamento domiciliare

170. Donna di 47 anni isolamento domiciliare

171. Uomo di 51 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Civitella In Val Di Chiana:

172. Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

173. Donna di 58 anni isolamento domiciliare

174. Uomo di 64 anni isolamento domiciliare

175. Bambina di 5 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

176. Bambino di 8 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

177. Ragazzo di 15 anni isolamento domiciliare

178. Uomo di 44 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

179. Uomo di 48 anni isolamento domiciliare

180. Donna di 58 anni isolamento domiciliare

181. Donna di 71 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

182. Donna di 72 anni isolamento domiciliare

183. Uomo di 74 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

184. Donna di 86 anni isolamento domiciliare

185. Donna di 88 anni struttura residenziale

186. Donna di 90 anni struttura residenziale Comune di sorveglianza Cortona:

187. Donna di 29 anni isolamento domiciliare

188. Uomo di 30 anni isolamento domiciliare

189. Uomo di 52 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

190. Donna di 53 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

191. Uomo di 85 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

192. Donna di 27 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

193. Uomo di 29 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

194. Uomo di 41 anni isolamento domiciliare

195. Uomo di 54 anni isolamento domiciliare

196. Donna di 82 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Foiano Della Chiana

197. Donna di 78 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

198. Uomo di 81 anni isolamento domiciliare, contatto di caso Comune di sorveglianza Laterina Pergine Valdarno:

199. Donna di 73 anni isolamento domiciliare

200. Uomo di 74 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Loro Ciuffenna:

201. Donna di 48 anni isolamento domiciliare

202. Uomo di 44 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Marciano Della Chiana:

203. Bambina di 9 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

204. Ragazza di 16 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

205. Uomo di 18 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico Comune di sorveglianza Monte San Savino:

206. Bambina di 1 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico

207. Ragazza di 11 anni isolamento domiciliare

208. Donna di 38 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

209. Uomo di 52 anni isolamento domiciliare

210. Bambina di 7 anni isolamento domiciliare

211. Ragazza di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

212. Ragazza di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

213. Uomo di 23 anni isolamento domiciliare

214. Donna di 42 anni isolamento domiciliare

215. Uomo di 43 anni isolamento domiciliare

216. Uomo di 57 anni isolamento domiciliare

217. Uomo di 57 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

218. Donna di 58 anni isolamento domiciliare

219. Donna di 74 anni isolamento domiciliare

220. Uomo di 77 anni isolamento domiciliare

221. Uomo di 82 anni isolamento domiciliare, sintomatico Comune di sorveglianza Montevarchi:

222. neonato in isolamento domiciliare

223. Bambino di 7 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

224. Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

225. Ragazza di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

226. Donna di 34 anni isolamento domiciliare

227. Donna di 38 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

228. Donna di 41 anni isolamento domiciliare

229. Donna di 42 anni isolamento domiciliare

230. Uomo di 62 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Pieve Santo Stefano:

231. Donna di 21 anni isolamento domiciliare Comune di sorveglianza Poppi:

232. Donna di 66 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico Comune di sorveglianza Pratovecchio Stia:

233. Donna di 50 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

234. Bambina di 2 anni isolamento domiciliare, paucisintomatico

235. Uomo di 24 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

236. Uomo di 42 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

237. Uomo di 58 anni isolamento domiciliare

238. Uomo di 74 anni isolamento domiciliare, sintomatico Comune di sorveglianza San Giovanni Valdarno:

239. Uomo di 19 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

240. Donna di 22 anni isolamento domiciliare, sintomatico

241. Uomo di 30 anni isolamento domiciliare

242. Ragazza di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

243. Uomo di 24 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

244. Uomo di 27 anni isolamento domiciliare

245. Donna di 45 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

246. Donna di 53 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

247. Uomo di 54 anni isolamento domiciliare, contatto di caso Comune di sorveglianza Sansepolcro:

248. Uomo di 24 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

249. Uomo di 43 anni isolamento domiciliare

250. Donna di 62 anni isolamento domiciliare

251. Uomo di 68 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

252. Uomo di 69 anni isolamento domiciliare

253. Bambino di 10 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

254. Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare

255. Uomo di 26 anni isolamento domiciliare

256. Donna di 43 anni isolamento domiciliare

257. Donna di 45 anni isolamento domiciliare

258. Donna di 46 anni isolamento domiciliare

259. Uomo di 58 anni isolamento domiciliare

260. Uomo di 58 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

261. Donna di 63 anni isolamento domiciliare

262. Donna di 67 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

263. Uomo di 40 anni Ricovero Extra-Usl

264. Donna di 72 anni Ricovero In Ospedale Comune di sorveglianza Subbiano:

265. Bambina di 7 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Terranuova Bracciolini:

266. Donna di 19 anni isolamento domiciliare, sintomatico

267. Donna di 25 anni isolamento domiciliare

268. Uomo di 68 anni isolamento domiciliare

269. Donna di 42 anni isolamento domiciliare PROVINCIA DI EXTRA ASL

Uomo di 50 anni isolamento domiciliare

Donna di 59 anni isolamento domiciliare

Uomo di 28 anni isolamento domiciliare

Uomo di 65 anni isolamento domiciliare

Bambino di 5 anni Trasferimento Verso Altro Territorio

Donna di 54 anni Trasferimento Verso Altro Territorio

Donna di 27 anni Trasferimento Verso Altro Territorio

Donna di 42 anni Trasferimento Verso Altro Territorio

Uomo di 23 anni Trasferimento Verso Altro Territorio

Uomo di 30 anni Trasferimento Verso Altro Territorio Il Dipartimento di Prevenzione attraverso l’attività di tracciamento dei contatti stretti ha evidenziato per il momento, 74 contatti per i casi di Arezzo che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est 7.347 persone sono già in isolamento domiciliare perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

I positivi in carico sono 3.983 a domicilio, 31 presso le strutture di Cure Intermedie e 23 presso l’albergo sanitario.

Ci sono 82 ricoverati presso la Degenza Covid e 14 in Terapia intensiva Covid dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 4.387 tamponi.

Ordinanza della regione Toscana: una sola persona per famiglia a fare spesa al supermercato

Un’ordinanza per disciplinare misure di sicurezza e ingressi negli esercizi commerciali a sede fissa, e misure ulteriori per i centri commerciali di dimensioni medie e grandi, dove saranno posizionati all’ingresso rilevatori di temperatura corporea.

Presentata dal presidente Eugenio Giani nella diretta facebook di questo pomeriggio.



In ogni negozio ci dovrà essere al massimo una persona ogni dieci metri quadrati.

In ogni negocio ci dovrà essere al massimo una persona ogni dieci metri quadrati.

L'ordinanza è valida già da domani 31 Ottobre, e si riferisce soprattutto al commercio al dettaglio, per evitare i possibili assembramenti, nel fine settimana, nei centri commerciali. Confermato negli esercizi commerciali in sede fissa il divieto di ingresso senza la mascherina che copra naso e bocca, l'obbligo di igienizzare le mani e della distanza interpersonale di almeno un metro (1,80 ove possibile).

Vietato sostare nei locali oltre il tempo necessario per gli acquisti, mentre negli esercizi a prevalenza alimentare, dove la spesa sia effettuata con carrelli e cestelli, l’accesso sarà consentito a una sola persona per volta. All’ingresso di ogni esercizio commerciale sarà affisso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno. Sono previsti sistemi di “limitazione e scaglionamento degli accessi o sistemi di prenotazione”, mentre ove possibile dovranno essere differenziati i percorsi di entrata e uscita.

Nel caso di grandi o medie strutture di vendita, i percorsi di ingresso e uscita riguarderanno anche i parcheggi; è vietata la consumazione di alimenti e bevande al di fuori degli spazi destinati alle attività di somministrazione.

Tre positivi nell’Arezzo, un calciatore e due membri dello staff

Lo comunica la S.S. Arezzo, a seguito del ciclo di tamponi effettuati sul gruppo squadra nella giornata di ieri, sono stati riscontrati alcuni casi di positività al Covid-19 (due membri dello staff e un calciatore).

I casi sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali.

Tutto il gruppo squadra si sottoporrà ad un altro ciclo di tamponi nella mattinata di sabato 31 ottobre.

La partita con la Triestina, in programma inizialmente per domani alle 15.00 allo stadio “Città di Arezzo”, è stata di conseguenza posticipata alle ore 16.30.

Controllo agli ingressi degli Uffici della Polizia di Stato

Vista la particolare situazione che l'intero Paese sta vivendo a causa del COVID19 che, purtroppo, ha subito un incremento nella diffusione del contagio, la Società PM Allarmi di Arezzo ha inteso contribuire alla sicurezza di tutto il personale e dell'utenza della Questura di Arezzo e dei Commissariati di Montevarchi e di Sansepolcro.



Questa mattina, infatti, i vertici della PM, Marco e Dimitri Pasquini hanno incontrato il Dott. Dario Sallustio, Questore della Provincia di Arezzo, per mettere a disposizione dei nostri Uffici, a titolo gratuito, tre termoscanner di ultima generazione con distributore di disinfettante per le mani incorporato, per consentire l'effettuazione dei controlli agli ingressi di tutti coloro che accedono agli Uffici di Polizia, sia dipendenti che utenza. "La fornitura di questi sofisticati strumenti alla nostra Questura e ai Commissariati dipendenti ci risulta particolarmente gradita, perché ci aiuterà concretamente a rafforzare le misure preventive di contrasto alla diffusione del contagio da COVID19.

Pertanto, ringrazio i signori Pasquini, a nome mio personale e della Polizia di Stato, che ho l’onore di rappresentare in questa provincia.

Tali apparecchiature ci permetteranno di continuare nella nostra missione al “Servizio”dei cittadini con più sicurezza”, ha affermato il Questore Sallustio.

Arezzo Coronavirus assessore positiva Francesca Lucherini Fratelli d’Italia

Lo ha comunicato al sindaco e alla giunta dopo aver ricevuto l’esito del tampone, eseguito in quanto contatto di caso.

L'assessore ha accusato solo leggeri disturbi, mal di testa e dolori.



Dal giorno dell’insediamento del consiglio comunale e della giunta, il 22 ottobre al Centro Affari, con distanziamento e tutte le cautele, non ha avuto più incontri in presenza con il sindaco Alessandro Ghinelli e gli altri assessori.

Fin da lunedì era in isolamento volontario.

Poi ha ricevuto la visita del personale sanitario che ha eseguito il tampone a casa, poi il risultato.