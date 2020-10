S.S. Arezzo, approvato l’aumento di capitale, grazie ai voti di Mag e Orgoglio Amaranto

La S.S. Arezzo comunica che venerdì 30 ottobre 2020 si è svolta l’Assemblea dei Soci.

Nella fattispecie si è votato per la modifica dello statuto e per l’aumento di capitale sociale.

L’aumento di capitale è stato votato favorevolmente da Mag e Orgoglio Amaranto, con il solo voto contrario del socio di minoranza Giorgio La Cava, rappresentato in sede assembleare dal proprio legale.

L’oggetto della diatriba tra il socio La Cava da una parte e Mag e Orgoglio Amaranto dall’altra, è consistita in alcuni versamenti effettuati in passato dal socio La Cava – risalenti a prima dell’entrata di Mag nella compagine sociale – imputati a futuro aumento di capitale.

Nonostante il presidente Giuseppe Monaco in sede assembleare avesse citato un verbale di assemblea del 5 agosto 2020 in cui si prendeva atto che «il versamento dei soci era effettuato per il ripianamento della carenza emergente dagli indicatori riportati nella situazione patrimoniale intermedia del 31 marzo 2020», il socio di minoranza La Cava insisteva sulla circostanza che i versamenti in discussione erano stati fatti per l’aumento di capitale, opponendosi quindi in sede di votazione.

L’aumento di capitale – che non va ridotto a dei semplici numeri, ma pensato come linfa vitale per il prosieguo della S.S. Arezzo – è comunque passato grazie ai voti di Mag e Orgoglio Amaranto che, insieme, rappresentano la maggioranza.