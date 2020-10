Arezzo, le notizie di oggi: 29 Ottobre

San Donato alza la trincea Covid: 18 posti in terapia intensiva e 123 in malattie infettive-pneumologia

San Donato rafforza la sua risposta anti Covid.

Il blocco malattie infettive e pneumologia aumenterà di 40 posti letto: sono già stati allestiti e saranno progressivamente attivati 4 nuovi moduli da 10 che consentiranno di arrivare ad un totale di 123 posti letto.

Terapia intensiva è arrivata a 3 moduli da 6 posti, una parte dei quali sono stati ricavati all’interno del blocco operatorio.

Al San Donato si sta quindi lavorando alla riorganizzazione delle aree di degenza chirurgiche che verranno allestite in due grandi moduli al terzo e al quinto piano del primo settore, con accesso diretto dall’ingresso principale.

Un progetto che si associa alla contrazione delle attività chirurgiche e che quindi vede adesso la Asl Tse esplorare e valutare possibili collaborazioni con il privato accreditato.

Virus, il bollettino: + 302 nuovi casi nella provincia di Arezzo, 105 in città, due i morti

Nel report di oggi si registra il decesso, in Terapia Intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo, di un uomo di 78 anni con quadro clinico estremamente complesso e di un altro uomo di 60 anni del Valdarno, deceduto presso il proprio domicilio, affetto da una grave patologia ed al quale è stato riscontrato il contagio Covid post mortem.

La situazione dalle ore 14 del giorno 28 ottobre alle ore 14 del giorno 29 relativa alla diffusione del COVID, evidenzia nella Provincia di Arezzo 302 nuovi casi.

Vi sono inoltre 76 persone risultate debolmente positive al primo tampone e che sono in attesa del secondo che potrebbe confermare o meno la positività.

Comune di sorveglianza Arezzo:

1. Ragazza di 12 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

2. Ragazza di 16 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

3. Ragazza di 16 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

4. Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

5. Uomo di 19 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

6. Uomo di 21 anni isolamento domiciliare

7. Uomo di 23 anni isolamento domiciliare

8. Uomo di 39 anni isolamento domiciliare

9. Donna di 40 anni isolamento domiciliare Continua a leggere

I positivi in carico sono 3.691 a domicilio, 29 presso le strutture di Cure Intermedie e 26 presso l’albergo sanitario. Ci sono 76 ricoverati presso le Malattie infettive e 16 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

Comune di sorveglianza Montevarchi: 213. Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso 214. Uomo di 23 anni isolamento domiciliare 215. Uomo di 24 anni isolamento domiciliare 216. Donna di 26 anni isolamento domiciliare 217. Donna di 33 anni isolamento domiciliare 218. Uomo di 36 anni isolamento domiciliare 219. Donna di 40 anni isolamento domiciliare 220. Donna di 40 anni isolamento domiciliare, contatto di caso 221. Donna di 41 anni isolamento domiciliare 222. Donna di 42 anni isolamento domiciliare 223. Donna di 42 anni isolamento domiciliare, contatto di caso 224. Uomo di 44 anni isolamento domiciliare 225. Uomo di 45 anni isolamento domiciliare 226. Donna di 51 anni isolamento domiciliare 227. Donna di 55 anni isolamento domiciliare 228. Uomo di 58 anni isolamento domiciliare 229. Uomo di 65 anni isolamento domiciliare, contatto di caso 230. Donna di 66 anni isolamento domiciliare 231. Donna di 68 anni isolamento domiciliare, contatto di caso 232. Donna di 71 anni isolamento domiciliare 233. Donna di 80 anni isolamento domiciliare 234. Ragazzo di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso 235. Ragazzo di 14 anni isolamento domiciliare 236. Ragazzo di 17 anni Isolamento domiciliare, contatto di caso 237. Donna di 25 anni isolamento domiciliare 238. Donna di 49 anni isolamento domiciliare 239. Donna di 61 anni isolamento domiciliare 240. Uomo di 86 anni iIsolamento domiciliare, contatto di caso 241. Uomo di 72 anni ricovero in ospedale 242. Donna di 74 anni ricovero in ospedale 243. Donna di 64 anni Rricovero in ospedale

10. Donna di 41 anni isolamento domiciliare11. Donna di 44 anni isolamento domiciliare, asintomatico12. Uomo di 45 anni isolamento domiciliare, sintomatico13. Donna di 49 anni isolamento domiciliare14. Donna di 49 anni isolamento domiciliare, sintomatico15. Uomo di 51 anni isolamento domiciliare16. Donna di 55 anni isolamento domiciliare17. Uomo di 57 anni isolamento domiciliare, contatto di caso18. Uomo di 58 anni isolamento domiciliare, sintomatico19. Uomo di 71 anni isolamento domiciliare20. Uomo di 88 anni isolamento domiciliare, asintomatico21. Bambino di 3 anni isolamento domiciliare, contatto di caso22. Bambina di 6 anni isolamento domiciliare, contatto di caso23. Bambino di 9 anni isolamento domiciliare24. Bambina di 10 anni isolamento domiciliare, contatto di caso25. Bambina di 10 anni isolamento domiciliare, contatto di caso26. Bambina di 10 anni isolamento domiciliare, contatto di caso27. Bambina di 10 anni isolamento domiciliare, contatto di caso28. Bambino di 10 anni isolamento domiciliare, contatto di caso29. Ragazzo di 11 anni isolamento oomiciliare, contatto di caso30. Ragazza di 14 anni isolamento domiciliare31. Ragazzo di 14 anni isolamento domiciliare, asintomatico32. Ragazzo di 14 anni isolamento domiciliare33. Ragazza di 16 anni isolamento domiciliare34. Ragazza di 17 anni isolamento domiciliare35. Ragazza di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso36. Ragazza di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso37. Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso38. Uomo di 18 anni isolamento domiciliare39. Uomo di 18 anni isolamento domiciliare, contatto di caso40. Donna di 19 anni isolamento domiciliare, asintomatico41. Donna di 20 anni isolamento domiciliare42. Uomo di 20 anni isolamento domiciliare43. Uomo di 22 anni isolamento domiciliare44. Uomo di 22 anni isolamento domiciliare45. Uomo di 23 anni isolamento domiciliare46. Donna di 26 anni isolamento domiciliare47. Donna di 26 anni isolamento domiciliare48. Uomo di 26 anni isolamento domiciliare49. Uomo di 29 anni isolamento domiciliare50. Uomo di 31 anni isolamento domiciliare51. Uomo di 32 anni isolamento domiciliare, contatto di caso52. Donna di 35 anni isolamento domiciliare53. Donna di 36 anni isolamento domiciliare54. Uomo di 40 anni isolamento domiciliare55. Uomo di 43 anni isolamento domiciliare, contatto di caso56. Uomo di 46 anni isolamento domiciliare57. Uomo di 47 anni isolamento domiciliare, contatto di caso58. Uomo di 49 anni isolamento domiciliare, contatto di caso59. Donna di 51 anni isolamento domiciliare60. Donna di 51 anni isolamento domiciliare, contatto di caso61. Uomo di 52 anni isolamento domiciliare62. Uomo di 53 anni isolamento domiciliare63. Uomo di 55 anni isolamento domiciliare64. Donna di 56 anni isolamento domiciliare65. Uomo di 57 anni isolamento domiciliare66. Donna di 58 anni isolamento domiciliare, contatto di caso67. Donna di 60 anni isolamento domiciliare68. Uomo di 64 anni isolamento domiciliare69. Uomo di 64 anni isolamento domiciliare70. Uomo di 65 anni isolamento domiciliare71. Uomo di 66 anni isolamento domiciliare72. Donna di 69 anni isolamento domiciliare73. Uomo di 69 anni isolamento domiciliare74. Donna di 73 anni isolamento domiciliare75. Uomo di 84 anni isolamento domiciliare76. Donna di 85 anni isolamento domiciliare77. Donna di 85 anni isolamento domiciliare78. Uomo di 86 anni isolamento domiciliare79. Uomo di 91 anni isolamento domiciliare80. Donna di 57 anni ricovero Extra-Usl, contatto di caso81. Uomo di 55 anni ricovero in ospedale82. Uomo di 74 anni ricovero in ospedale83. Donna di 95 anni ricovero in ospedale84. Donna di 55 anni ricovero in ospedale85. Uomo di 70 anni ricovero in ospedale86. Donna di 83 anni ricovero in ospedale87. Donna di 53 anni struttura residenziale88. Donna di 36 anni struttura residenziale89. Uomo di 53 anni struttura residenziale90. Uomo di 57 anni struttura residenziale91. Donna di 63 anni struttura residenziale92. Uomo di 76 anni struttura residenziale93. Uomo di 76 anni struttura residenziale94. Donna di 78 anni struttura residenziale95. Donna di 85 anni struttura residenziale96. Uomo di 85 anni struttura residenziale97. Donna di 86 anni Struttura residenziale98. Donna di 87 anni Struttura residenziale99. Donna di 94 anni struttura residenziale100. Donna di 95 anni struttura residenziale101. Donna di 96 anni struttura residenziale102. Donna di 96 anni struttura residenziale103. Donna di 97 anni struttura residenziale104. Donna di 97 anni struttura residenziale105. Donna di 99 anni struttura residenziale

Quindicenne coltivava piante di cannabis, denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di San Giovanni Valdarno notano alcuni giovani, all’interno di garage, adattato a luogo di ritrovo, arredato con suppellettili, e apparecchi ludici e ricreativi.Continua a leggere

Identificato ilresponsabile, uno studente quindicenne, che è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze. Le attività di ricerca hanno permesso di rinvenire anche una pianta di Cannabis indica, piantata in un vaso collocato sul balcone dell’appartamento e spacciata per pianta ornamentale.

Al termine della quale, sequestrano dieci grammi di infiorescenze di marijuana, una modica quantità di hashish, un bilancino di precisione, materiale di confezionamento e la somma di circa 1.000,00 euro in banconote di piccolo taglio ed anche in moneta spicciola.

Scontro frontale tra autobus e furgone, grave 26enne

Incidente questa mattina alle ore 6.10 lungo la statale 70 della Consuma, nel comune di Poppi.

Un autobus di linea, senza passeggeri a bordo, si è scontrato con un furgone.

Il conducente del furgone, un ragazzo di 26 anni, ha riportato politraumi gravi.

Sul posto l’ automedica e ambulanza.

Attivato il Pegaso 1 che ha trasportato il paziente a Siena, Ospedale Le Scotte, in codice rosso.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre il giovane dalle lamiere e i Carabinieri.

Il vicesindaco e assessore alle politiche sociali Lucia Tanti scrive ai Cas

“Un vademecum alla luce dei contenuti del Dpcm. Sia messa in atto ogni misura di sensibilizzazione verso gli associati per contenere il contagio”.

Il vicesindaco e assessore alle politiche sociali Lucia Tanti ha scritto a tutti i presidenti dei Centri di aggregazione sociale per ricordare, sulla base dei contenuti del Dpcm dello scorso 25 ottobre, che l’attività dei Cas nel Comune di Arezzo, nel periodo di vigenza del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà così regolata: è consentito l’esercizio dell’attività di somministrazione (bar, pizzerie e ristorazione) tra le 5 e le 18.Continua a leggere

Sospese le attività ricreative come carte, tombola, biliardo e ballo, culturali come teatro e musica, quelle che hanno luogo in sale da ballo e locali assimilati e gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, in sale da concerto, cinema e in altri spazi anche all’aperto. Consentita invece l’attività sportiva e motoria ma solamente se svolta all’aperto.Ad esempio bocce e corsi di ginnastica.

“Considerando che la finalità del Dpcm – sottolinea Lucia Tanti – è quella di ridurre le occasioni di contatto tra le persone e di conseguenza contenere la diffusione del contagio, l’invito che faccio e in questo caso a luoghi di aggregazione e di rilevante valore sociale come i Cas, resta quello di adottare ogni misura possibile per sensibilizzare gli associati compresa, qualora sia ritenuto opportuno, la sospensione totale delle attività.

Per quanto riguarda l’amministrazione sono già nuovamente in via di definizione tutte le azioni di natura sanitaria e sociale volte alla protezione e sostegno dei cittadini in particolare delle fasce più fragili”.