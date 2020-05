Lo scivolone della Caritas comunque funziona

Sul canale Youtube della Caritas aretina ci sono quattro video promozionali; tre di questi a stento superano le 250 visualizzazioni, Ma col quarto siamo già in corsa verso le oltre 5000.

Il “merito” è avere inserito come protagonista il Lucertola, noto a tutta la cittadinanza per le sue imprese, non certo eroiche e nemmeno a fini positivi.

Stranamente, per chi scrive e la pensa in maniera opposta, a molti aretini questo soggetto piace, e non si capisce francamente il perché.

Fa simpatia a tanti, viene difeso da molti, forse quelli a cui la bicicletta non è stata “attenzionata”, ma sostanzialmente cosa faccia e abbia fatto non è certo nota di merito.

Lasciando stare la coglionaggine di pensiero di tante persone vittima di facilonerie e simpatie mal riposte, anche il vicesindaco Gamurrini, in un post Facebook ha stigmatizzato la questione, postando queste parole:

“Se avessi avuto qualche dubbio se continuare a dare il 5 x mille al CALCIT o donarlo alla Caritas di Arezzo…ora sarebbe definitivamente fugato.

Credo che utilizzare un “poco di buono” come testimonial per chiedere il 5 x mille sia un’offensa nei confronti di chi ha veramente bisogno (fra l’altro facendo credere che questo tizio abbia una minima voglia di lavorare).

Attenzione non mi permetto di giudicare la situazione di un disgraziato, sostengo azioni ed associazioni che operano a scopo benefico e credo che chi si trova in difficoltà vada aiutato, ma non è questo il caso.

(esprimo il mio modesto e contestabile parere).

Se poi lo spot è stato realizzato per farci ridere allora..dico semplicemente che non mi fa ridere”.

Parole perfettamente condivisibili, giuste per chi redige questo articolo, ma contestate da molti, con commenti a favore del Lucertola.

A queste persone consigliamo caldamente di chiudere bene garage e portoni quando ripongono la bicicletta, e cercarsi “eroi” di ben altra pasta.

Alla Caritas diciamo che la sua “furbata” ha pagato, ma certamente ha portato anche un notevole danno di immagine.

Se mai avessi io voluto dare il 5 X 1000 a loro, come invita lo spot, piuttosto lo destino a chiunquae altro.

Come me la pensano in tanti.