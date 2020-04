Quando per guadagnare non si guarda…in faccia a nessuno

By Il Burattino

Ci giunge segnalazione che in alcuni esercizi commerciali di Arezzo, compreso qualcuno della grande distribuzione, non vengono fornite le mascherine ai dipendenti, né quotidianamente né settimanalmente, ma costringe gli stessi a RILAVARSELA DA SOLI per riusarla, sempre la stessa, alcuni la stanno indossando dal 16 marzo, continuando a lavarla con Amuchina.

Mascherina che, a seguito di foto fornite dagli stessi, non sembrerebbe quella a norma di legge, ma FATTA IN CASA (nella foto).

E’ inammissibile trattare così i collaboratori o i dipendenti, sia a livello morale che pratico, esponendoli a rischi enormi per sé e per gli altri.

Quando pur di guadagnare non si tutela il minimo necessario a livello umano, verrebbe da pensare che i titolari di tali imprese son umanamente a livelli di una mosca morta.

Massima solidarietà a chi tutti i giorni rischia per permetterci di potere fare la spesa, non si trattano i lavoratori così !!!