Primo successo esterno della stagione, l’Arezzo batte la Pro Patria 1-0

Pro Patria Arezzo si chiude sul risultato di 0-1 per gli amaranto, che al ventinovesimo minuto del primo tempo trovano il gol decisivo con Belloni.

La prima occasione l’ha avuta la Pro Patria, all’ottavo minuto, ma vede annullarsi un gol per fuorigioco.

Al diciottesimo minuto ancora un opportunità per la Pro Patria, il destro di Le Noci, viene parato da Pissardo.

Al ventinovesimo il gol, Caso, serve Belloni che in spaccata mette dentro per lo 0-1.

L’Arezzo nel finale ha due occasioni per poter raddoppiare con Pandolfi, ma non riesce a sfruttarle.