Arezzo: tutte le notizie di oggi 16 Febbraio

Grave imprenditore travolto con la sua bici, l’investitrice: “non l’ho visto”

Un noto iumprenditore di un’azienda del Valdarno, è finito all’ospedale per una serie di traumi giudicati guaribili dai sanitari in 45 giorni.

L’uomo era insella alla sua bici quando è stato urtato violentemente da una vettura guidata da una signora di mezza età, che, a suo dire non si è accorta della sua presenza.

I Carabinieri della caserma di Levane non hanno potuto fare a meno di denunciare la signora, nonostante le parole disperate della donna.

Bastona il vicino di casa: condannato 93enne

Ad un energico vecchietto di Pergine Valdarno, classe 1927, il giudice ha inflitto tre mesi di reclusione, con la condizionale, in seguito ad un litigio con i vicini sessantenni.

L’uomo è stato riconosciuto colpevole del reato di lesioni personali aggravate perché, armatosi di un bastone di legno, ha colpito il vicino colpendolo più volte, procurandogli lesioni non gravi, ma abbastanza da rendere le necessarie le cure e una decina di giorni di prognosi.

Tra le parti, in lite con reciproche accuse, è intervenuto un accordo economico per chiudere la vicenda.

Arezzo, il Pd sceglie Luciano Ralli come sindaco

Il Pd di Arezzo ha sciolto la riserva sul nome del candidato sindaco per le elezioni comunali 2020. P

er l’ufficialità manca solo il voto dell’assemblea degli iscritti, convocata probabilmente per domani sera, lunedì 17 febbraio.

Elezioni regionali, si costituisce il Comitato provinciale per Giani



Mercoledì 19 febbraio nella Casa dell’Energia di Arezzo

Regionali, anche ad Arezzo disco verde all’inizio della campagna elettorale. Mercoledì 19 febbraio verrà costituito il Comitato elettorale per Eugenio Giani. Appuntamento alle ore 18 nella Casa dell’Energia in via Leone Leoni.

Saranno presenti i consiglieri e gli assessori regionali nonché le forze politiche che sostengono la sua candidatura a Presidente della Giunta regionale. L’area di centro sinistra che si è aggregata sul nome di Giani è, per ora, composta da 18 sigle.

Il Comitato aretino lavorerà per una condivisione del programma del candidato e per l’organizzazione di iniziative territoriali capaci mettere ancora di più in sintonia il programma di Giani e del centro sinistra toscano con le aspirazioni e le priorità della comunità provinciale aretina.

