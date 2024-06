Campi di avena, cereale salutare

Ieri sono stato a verificare lo stato vegetativo dei campi seminati ad avena.

Abbiamo scelto di praticare una diversificazione nella coltivazione dei cereali nelle Tenute di Fraternita di cui sono il Primo Rettore.

La Fraternita dei Laici e’ la più antica ed autorevole Istituzione pubblica di Arezzo, mia città natale e di vita.

Ho trasferito le mie conoscenze in scienza della alimentazione in agricoltura.

Oltre ai grani antichi, stiamo sviluppando la coltivazione di avena.

Cinque indicazioni sulla salute approvate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) si applicano all’avena.

Quattro riguardano le fibre solubili specifiche dell’avena, i beta-glucani, e riguardano il mantenimento e la riduzione del colesterolo nel sangue, un migliore equilibrio di glucosio nel sangue e un aumento della massa fecale.

La quinta affermazione riguarda l’alto contenuto di acidi grassi insaturi, specialmente presente nell’endosperma, che riduce i rischi di malattie cardiache e vascolari.

Inoltre, l’amido d’avena ha un basso indice glicemico, che è favorevole al controllo del peso.

I polifenoli specifici dell’avena hanno proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.

Le proteine della avena contengono le” avenine”, ma in una quantità molto inferiore rispetto alle proteine del glutine nel grano, nell’orzo e nella segale.

Le avenine di avena non contengono nessuno dei noti epitopi della celiachia dal glutine di grano, orzo e segale.

Gli studi alimentari a lungo termine confermano la sicurezza dell’avena per i pazienti celiaci e gli effetti positivi sulla salute dei prodotti a base di avena in una dieta senza glutine.

Tra tutti i cereali, detiene il primato di alimento più ricco in proteine, 100 g di aveva contengono 12 – 14 g di proteine, ha una ottima dose di fibra idrosolubile costituita da beta glucani per salute intestinale e nutrimento d microbiota, ha una efficace quantità di omega 3, salutare dose di ferro e zinco.

Su 100 g di avena sono presenti circa 60 g carboidrati complessi.

L’avena può essere consumata come chicco integrale, come farina, in varie produzione come fiocchi di avena. Per avere un ottimo piatto di proteine vegetali con valore nutrizionale superiore alla stessa carne rossa e’ abbinare l’avena con le lenticchie.

Un caldo passato di verdura con avena e lenticchie e’ un ottimo pasto proteico adatto per la cena.

Una buona dose di proteine vegetali a cena favorisce il sonno e il riposo notturno.

LATTE D’AVENA Scrivo la sua preparaziobe:

1- 50 g di avena in 500 ml di acqua, portarla a cottura x 50′

2- frullare fino a ottenere una poltiglia liquida

3- aggiungere 500 ml di acqua fredda e frullate di nuovo

4- passare il composto in un colino, conservare in recipiente di vetro.

COLAZIONE CON PORRIDGE !

Cuocere chicchi di avena nel latte di avena, aggiungere, se gradite, mandorle, noci, con un cucchiaino di miele.

Poi un caffè non zuccherato.