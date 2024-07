Caduta alla cascata dell’Afra: intervento di soccorso per una 18enne

Nel pomeriggio di ieri, alle ore 17:32, il servizio di emergenza 118 della ASL TSE è stato attivato a seguito della caduta di una ragazza di 18 anni presso la cascata dell’Afra, situata nella località Montagna nel Comune di Sansepolcro.

L’incidente ha richiesto l’intervento immediato di diversi enti di soccorso.

Sul posto sono giunti prontamente un’ambulanza infermierizzata della Croce Rossa di Sansepolcro, i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino, tutti coordinati per fornire l’assistenza necessaria alla giovane vittima dell’incidente.

Data la difficoltà di accesso alla zona e la gravità della situazione, è stato richiesto l’ausilio di un elicottero dei Vigili del Fuoco per il trasporto della giovane.

La ragazza è stata trasferita in codice 2, che indica un’urgenza media, presso l’ospedale San Donato.

Attualmente non sono state rilasciate ulteriori informazioni sul suo stato di salute. Le autorità raccomandano prudenza e attenzione nelle escursioni in aree naturali particolarmente impervie e potenzialmente pericolose come quella della cascata dell’Afra.