Aretini al voto: i numeri

Saranno 75.780 di cui 36.281 maschi e 39.499 femmine, gli aretini al voto sabato 8 e domenica 9 giugno. Ad Arezzo si voterà esclusivamente per il Parlamento Europeo e quindi sarà consegnata una sola scheda. Rispetto all’ultima tornata, le politiche del 2022, si registra un più 2.244 raggiunto grazie a 1.302 maschi e 942 femmine diventati nel frattempo maggiorenni.

Vanno poi aggiunti i comunitari residenti ad Arezzo che hanno fatto una domanda specifica per votare i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo: sono 188 in totale di cui 35 maschi e 153 femmine.

Gli elettori più giovani, 3, compiono 18 anni proprio al novantesimo minuto, anzi nel recupero: pur diventando maggiorenni la domenica, potranno infatti votare anche di sabato, praticamente a 17 anni e 364 giorni. Il più anziano elettore di anni ne ha invece 110. In termini quantitativi, la sezione più numerosa è la 8 alla ex caserma Cadorna, con 1.288 elettori di cui 615 maschi e 673 femmine, che torna in testa dopo essere stata superata nel 2022 dalla 92 alle elementari di via Benedetto Croce. Per trovare la meno numerosa occorre come da tradizione salire a Santa Maria alla Rassinata: è la 85 con 57 elettori, di cui 29 maschi e 28 femmine.

I deputati al Parlamento Europeo eletti nei 27 paesi dell’UE sono 720, calati rispetto al passato per effetto della Brexit ma in leggero aumento rispetto al 2019 quando erano 705. Sono ripartiti sulla base di due criteri: popolazione di ciascuno Stato e livello minimo di rappresentanza. Si va dai 6 di Malta, Cipro e Lussemburgo ai 96 della Germania, seguita da Francia, 81, e Italia, 76.