Microbiota un dono della natura

Il microbiota è un organo del nostro organismo, e’ custodito all’interno del nostro intestino,e’ composto da batteri, lieviti, virus, migliaia di comunità microbiche, miliardi di cellule batteriche.

Il microbiota pesa 1-1,5 Kg, quanto pesa il fegato.

Ed è un organo al pari del fegato, del rene, polmone ed altri organi costituenti il nostro corpo.

E’ un guaio non conoscerlo!

E’ un guaio non sapere che il cibo condiziona la sua composizione.

Ogni giorno!

BATTERI e CIBO

Ciascuno ha il “suo” microbiota, cioè i suoi batteri, che variano in rapporto al cibo mangiato e alla sua storia personale. Ciascuno di noi ha il microbiota della sua mamma.

Esistono tre enterotipi di microbiota.

Ciascuno di noi ha il suo enterotipo, ereditato dalla mamma.

Il microbiota invade ed occupa il nostro intestino con la nascita.

Se avete disturbi e patologie intestinali pensate se siete nati con parto cesareo, se siete stati allattati al seno materno, se vi hanno somministrato molti antibiotici nei primi tre anni di vita.

SAPER NUTRIRE IL MICROBIOTA

Quando mangiamo non siamo mai soli, perché nel nostro intestino sono presenti miliardi e miliardi di batteri, miceti, virus, comunità microbiche che aspettano di mangiare anche loro. Noi mangiamo e respiriamo anche per i miliardi di batteri intestinali e diffusi su tutto il nostro corpo.

Il numero dei batteri che vivono in noi e’ nettamente superiore al numero delle cellule costituenti il nostro organismo.

Mangiano una parte del cibo che la nostra mano porta dal piatto alla bocca in ogni pasto.

Il microbiota non mangia le Calorie, ma le molecole alimentari contenute nel cibo.

Il microbiota è un altro esempio della non esistenza delle Calorie all’interno del corpo umano.

E’ la qualità del cibo a svolgere un ruolo primario nella composizione dei batteri intestinali, che possono produrre loro molecole in grado di alterare il metabolismo energetico e di accumulare grasso corporeo.

Il cibo del microbiota e’ vegetale: la fibra alimentare idrosolubile e i modulatori genici contenuti sopratutto nella verdura.

La fibra alimentare e’ contenuta solo negli alimenti vegetali. Consiglio di assumere ogni giorno il Kefir, alimento probiotico.

Più saltare se prodotto in casa propria.

Gli acidi grassi saturi a lunga catena derivati dagli alimenti di origine animale (formaggi, salumi, carne bovina e suina ottenuta da animali allevati in modo intensivo) sono aggressivi sul microbiota.

Siamo noi con il nostro comportamento alimentare che trasformiamo un dono biologico della natura in un organo che aggrefisce la nostra salute e può generare malattie e decadenza funzionale ed estetica.

Buona giornata in salute.