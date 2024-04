Scomparso da oltre un mese: l’appello angosciato della madre di Stefan Galiceanu

Stefan Galiceanu, un giovane residente di 29 anni a Palazzo del Pero, nel Comune di Arezzo, è misteriosamente scomparso dal primo aprile di quest’anno.

La sua scomparsa ha gettato nella disperazione la sua famiglia, che ha lanciato un appello commovente durante la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”.

La madre di Stefan ha rivolto un appello disperato, implorando chiunque abbia informazioni sulla sorte del figlio di farsi avanti.

Stefan è stato visto per l’ultima volta allontanarsi da Città di Castello a bordo della sua auto, una Ford Fiesta blu scuro con targa DP523EE. Da allora, non c’è stato alcun segno di vita da parte sua.

La famiglia teme che Stefan possa trovarsi in difficoltà, poiché non ha con sé né il telefono né i documenti, a eccezione forse della patente di guida.

Descritto come alto un metro e ottanta, con occhi verdi, capelli castani e piercing ai lobi di entrambe le orecchie, Stefan è ora oggetto di una ricerca intensiva da parte delle forze dell’ordine.

In questa angosciante situazione, l’unica speranza è che chiunque abbia informazioni sulle circostanze della scomparsa di Stefan si faccia avanti per aiutare a portare luce su questo misterioso episodio.

Le autorità stanno dedicando risorse significative per risolvere il caso e riportare Stefan sano e salvo alla sua famiglia ansiosa.

(Foto tratta dal profilo Facebook)