Carabiniere ferito da morso: arrestato giovane del Ghana

Un carabiniere in servizio nel reparto radiomobile dell’Arma a Arezzo è stato ferito da un morso all’orecchio, causandogli una prognosi di 15 giorni.

L’incidente è avvenuto ieri mattina nei pressi del centro commerciale di Tortaia, durante un intervento per l’identificazione di un individuo molesto.

Il giovane responsabile dell’aggressione, un 20enne originario del Ghana già noto alle forze dell’ordine, ha anche picchiato il militare prima di morderlo.

La Segreteria Regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri della Toscana ha espresso solidarietà al militare ferito e a tutti i colleghi che quotidianamente operano per garantire la sicurezza dei cittadini.

La richiesta di maggiore tutela per i carabinieri di ogni ordine e grado è stata avanzata, evidenziando la necessità di più personale e una gestione più oculata degli impieghi, specialmente per coloro che si avvicinano alla pensione.