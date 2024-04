Incidente nel parcheggio dell’ospedale della Gruccia: donna investita

Nel tardo pomeriggio di oggi, un incidente si è verificato nel parcheggio dell’Ospedale Della Gruccia, situato in Piazza del Volontariato, San Giovanni Valdarno.

Alle 18.25, il personale del 118 è intervenuto prontamente per prestare soccorso a una donna di 47 anni coinvolta in un investimento.

Sul luogo dell’incidente si sono immediatamente mobilitate diverse unità di soccorso, tra cui l’Automedica Valdarno, l’Ambulanza della Misericordia di Loro Ciuffenna, l’Elisoccorso Pegaso1 e i Carabinieri.

La coordinazione tra le diverse squadre ha permesso un intervento rapido ed efficace.

Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata trasportata in codice 2 presso l’Ospedale di Careggi a Firenze, a bordo dell’elicottero Pegaso1, per ricevere le cure specializzate necessarie.