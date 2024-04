Incidente sul lavoro: grave quarantenne trasportato d’urgenza alle Scotte di Siena

Un uomo di 40 anni è stato coinvolto in un incidente sul lavoro oggi a Cortona, sulla provinciale di Manzano, con conseguente intervento di emergenza alle 15:15.

L’incidente ha richiesto un rapido intervento medico per garantire il trasporto immediato e l’assistenza necessaria.

L’uomo, un 43enne della zona, si è infortunato con una smerigliatrice procurandosi serie ferite alla gamba e alla carotide.

Ha subito una considerevole perdita di sangue e, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, è stato subito classificato in condizioni critiche.

L’uomo è stato inizialmente trasportato in codice 3 al Pronto Soccorso della Fratta, dalla Infermierizzata Misericordia di Cortona, per una sosta tecnica dopo la stabilizzazione delle sue condizioni. Successivamente è stato trasferito in codice 3 al Pronto Soccorso delle Scotte di Siena tramite il servizio Pegaso 1, per ricevere ulteriori cure specialistiche.

I Carabinieri di Cortona sono intervenuti sul posto per fornire supporto e gestire eventuali questioni legate all’incidente.

Inoltre, è stato attivato il Piano Integrato di Soccorso Locale e Logistica (PISLL) per coordinare efficacemente le risorse e garantire un intervento tempestivo e organizzato.