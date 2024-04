Inchiesta appalti rifiuti: indagati due manager di Sei Toscana

Nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia su presunti favoritismi legati agli appalti, due manager di Sei Toscana sono tra gli indagati.

Enrico Benedetti, presidente di Esa Spa, è stato posto agli arresti domiciliari nell’operazione denominata Leonida.

Le indagini hanno evidenziato presunte irregolarità nelle commesse pubbliche assegnate direttamente e in modo presunto illecito all’azienda reggiana, principalmente nei servizi richiesti da municipalizzate operanti in Toscana, Veneto e Lombardia.

L’azienda e le 10 persone coinvolte (delle quali, 5 soggetti privati collegati a un’azienda reggiana e 5 pubblici ufficiali inseriti nelle tre aziende a partecipazione pubblica) convinte di aver sempre agito nel rispetto delle leggi, si sono prontamente messe a disposizione degli organi investigativi.

Sei Toscana ha dichiarato che l’indagine non influisce sull’ordinaria conduzione delle sue attività né sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Le accuse mosse dalle Fiamme Gialle includono corruzione e sfruttamento della prostituzione.

Tra i presunti favori offerti in cambio di lavori, figurano escort di lusso, bottiglie di champagne, pernottamenti in hotel, cene sontuose, buoni carburante e biglietti per partite di calcio.

La situazione resta sotto l’attenzione delle autorità giudiziarie mentre si attendono ulteriori sviluppi delle indagini.