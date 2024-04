La casentinese Manuela Innocenti mira al titolo italiano unificato di kickboxing

La promettente atleta Manuela Innocenti, originaria della suggestiva regione della Casentino, si prepara a tracciare il proprio percorso verso il titolo italiano unificato di kickboxing. Dopo aver festeggiato la recente vittoria come campionessa nazionale nei -61kg nella lega WKAFL, Innocenti è determinata a consolidare la propria posizione sia in patria che all’estero, affrontando sfide sempre più impegnative sul ring.

Il 2024 si prospetta come un anno cruciale per l’atleta, culminando con un combattimento epico contro la vincitrice del titolo italiano WBFC. Questo scontro non solo decreterà la migliore kickboxer dell’intera penisola, ma aprirà anche le porte per ambire al prestigioso titolo europeo.

Il percorso di preparazione e recupero di Manuela sarà guidato dal maestro Andrea Voltarelli, fondatore del Team Voltarelli, e sarà supportato da un team di esperti, tra cui il dottor Emanuele Cherubini, specializzato in fisioterapia e riabilitazione dagli infortuni. È stato proprio Cherubini a giocare un ruolo cruciale nella recente vittoria di Innocenti, garantendo un rapido ripristino fisico dopo uno strappo al polpaccio, grazie al suo innovativo metodo MetChe.

La combinazione di determinazione atletica, preparazione tecnico-mentale e cure specialistiche ha portato Manuela Innocenti a un successo storico nel panorama degli sport da combattimento casentinesi, aprendo nuove prospettive per il futuro e alimentando ambizioni verso il palcoscenico internazionale della kickboxing.

Il maestro Voltarelli sottolinea con orgoglio l’importanza di questo traguardo, derivante dalla sinergia di volontà, lavoro di squadra e competenze mediche avanzate. Il prossimo obiettivo è chiaro: il titolo italiano unificato, con lo sguardo già rivolto verso l’Europa.