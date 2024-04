Colpo grosso sulla A1: sequestrati 27 kg di cocaina, arrestato trafficante

L a Polizia di Stato ha messo a segno un colpo magistrale contro il traffico internazionale di stupefacenti.

Nel pomeriggio di sabato, una pattuglia attenta e preparata della Polizia Stradale di Battifolle ha intercettato una Renault Berlingo che viaggiava in direzione sud, attirando l’attenzione degli agenti per il suo andamento e per i dettagli che non quadravano nelle spiegazioni del conducente.

All’interno del veicolo, condotto da un uomo sudamericano di 67 anni, i segnali di una normale trasferta si sono presto dissolti di fronte all’occhio esperto degli agenti.

Nonostante il tentativo di apparire inosservato, le incongruenze nelle spiegazioni fornite dall’uomo e i documenti di dubbia autenticità hanno acceso i sospetti, conducendo a una perquisizione approfondita del veicolo.

Sotto il sedile posteriore dell’auto, mascherato da un’invenzione degna dei migliori film di spionaggio, è stato scoperto un doppiofondo realizzato con maestria, al cui interno riposavano 21 panetti di cellophane.

Ogni panetto era accompagnato da un profumatore per auto, un tentativo astuto ma vano di nascondere l’odore pungente della merce illecita trasportata.

La scoperta ha lasciato di stucco gli agenti: 27 chilogrammi di cocaina purissima, una quantità enorme di droga pronta per essere immessa nel mercato e generare profitti milionari, stimati in oltre 2 milioni e mezzo di euro.

La professionalità e l’acume della Polizia Stradale di Battifolle hanno portato all’arresto dell’uomo, che si è scoperto essere anche in possesso di documenti falsi, utilizzati per nascondere la sua vera identità e le sue intenzioni criminali.

Il 67enne è stato condotto alle carceri locali, dove attende il processo per i gravi capi di accusa a suo carico, mentre la droga e il veicolo sono stati sequestrati.

Questa operazione segna un importante successo per le forze dell’ordine nella lotta al traffico di stupefacenti, interrompendo un canale di distribuzione che avrebbe potuto avere effetti devastanti sulle comunità del sud Italia.

Il lavoro della Polizia Stradale non si ferma qui: le indagini proseguono per tracciare le ramificazioni di questa rete criminale, con la promessa di ulteriori sviluppi e l’impegno costante a proteggere la sicurezza dei cittadini. Questa operazione testimonia l’efficacia e la determinazione delle forze di polizia nel contrasto alla criminalità organizzata e nel mantenimento dell’ordine pubblico.