Bocce: Campionato Promozione Raffa Toscana: i risultati e le classifiche

In Prima Categoria vittoria della Migliarina e de il 45, in Seconda Garfagnana, Campigiana e La California, in Terza Affrico, Arezzo, Sestese e Follonichese conquistano 3 punti, pareggio per Monsummanese, Montespertoli, Chianciano e Biturgia.

Sabato 6 e Domenica 7 aprile si sono disputate le 3e giornate del Campionato di Promozione Raffa Toscana e sono scese in campo le squadre della Prima, Seconda e Terza Categoria ed è iniziato anche il Campionato Femminile.

Prima categoria nel Girone A, si sono sfidate Migliarina ed Orbetello. La Migliarina ultima in classifica con 0 punti, si impone 7-1 conquistando i primi 3 punti.

L’unica battuta d’arresto per la Migliarina c’è stata nella prima partita di terna con Palmerini Paolo-Capaccioli Walter-Biagi Francesco che perdono 8-4 contro Lucaccioni Nicolas-Favia Andrea-Lombardi Giovanni.

Poi, la squadra viareggina sale in cattedra e vince la seconda partita di terna, l’individuale con Tesi Massimo (doppio 8-2) e le partite a coppie con Capaccioli-Biagi e Tesi-Francesconi Mauro, concludendo l’incontro con uno score punti di 60-26.

Nel Girone B, la squadra fiorentina, il 45 si è imposta 6-2 contro la Biturgia, conquistando altri 3 punti portandosi prima in classifica a punteggio pieno.

Nel primo turno, la terna Ricci Ivano-Maglia Marco-Palombo Patrizio vince entrambi gli incontri (8-4,8-7), mentre nell’individuale un pareggio tra Merendelli Valerio e Parravicini Gabriele (8-1,4-8).

Nel secondo turno, situazione analoga. Un pareggio tra le coppie Gnassi Francesco-Bernardini Gian Piero e Palombo Patrizio-Maglia Marco (8-4,5-8), mentre la coppia Parravicini-Ricci vince entrambi gli incontri conquistando la vittoria.

In seconda categoria, nel Girone A, si sono affrontate Garfagnana-Viareggina e Campigiana-Pieve a Nievole.

Nel primo incontro, la Garfagnana parte bene, vincendo entrambe le partite di terna con Pellegrini Sandro-Febbrai Marco-Ferrari Vincenzo, 8-1,8-5, mentre nell’individuale Pellegrinotti Gian Domenico perde la prima 7-8 con Puosi Stefano e vince la seconda 8-4. Nel secondo turno, pareggio tra le partite a coppie.

La Garfagnana vince 5-3 grazie al buon avvio di partita.

Nel secondo incontro, la Campigiana con il punteggio di 6-2 vince la terza giornata di campionato su Pieve a Nievole.

Nel primo turno, dominio della Campigiana che vince entrambe le partite nell’individuale con Lascialfari Andrea (8-3,8-6) e nella terna con Moroni Paolo-Biparo Alberigo-Foggi Nicola (8-0,8-7).

Un pareggio invece nelle altre due partite a coppie tra Lascialfari-Cellerini Massimo e Fantozzi Fabio-Lucia Andrea.

Nel Girone B, si è disputato l’incontro tra La California e la Scandiccese. Nel primo turno pareggio nelle partite a terne, tra Casedda Alessio-Pedri Michele-Barbieri Andrea e Mocarelli Simone-Desii Alessandro-Cavallaro Prisco (8-2,5-8), mentre nell’individuale Pacini Jean Paul si impone 8-0,8-6 su Di Chirico Michele.

Nel secondo turno ancora pareggi tra le coppie.

L’incontro si conclude con la vittoria de La California per 5-3 sulla Scandiccese che paga un avvio più deciso della squadra di Cecina.

In terza categoria, nel Girone A, si sono affrontate Scandiccese-Affrico e Arezzo Etruria-Prato Bocce.

Nel primo incontro, la squadra dell’Affrico, guidata da Enza Lombardi conquista altri 3 punti in classifica vincendo 5-3.

L’Affrico parte bene, vincendo entrambe le partite a terna con Reali Fernando-Conti Angiolino-Granci Enrico su Meli Stefano-Iserani Stefano-Lumini Fabio con il punteggio 8-1,8-7.

Nell’individuale invece, pareggio tra Pieroni Marco e Gazzaniga Fabio (3-8,8-3).

Nel secondo turno, pareggio tra le coppie Meli-Iserani e Conti-Granci (8-4,1-8) e tra Bruni Stefano-Pieroni e Reali-Gazzaniga (2-8,8-6).

Nel secondo incontro, ad imporsi è la squadra aretina per 5-3.

Nel primo turno conquista 3 punti grazie alle vittorie nell’individuale con Rubechi Alberto (8-4,8-7) su Iannelli Alberto e nella vittoria di uno dei due incontri a terna con Fabbri Mariano-Nofri Silvio-Capacci Roberto (8-5), mentre l’altra partita è stata vinta dalla terna di Prato per 8-3 composta da Meniconi Evandro-Del Principe Mariano-Del Principe Enzo.

Nel secondo turno invece pareggi tra le partite a coppie, chiudendo così la partita a favore di Arezzo.

Nel Girone B, l’incontro tra Croce Bianca e Sestese è finito con il punteggio di 5-3 a favore della Sestese.

Si è imposta nel primo turno con le vittorie nell’individuale di Lumini Fabrizio su Faini Emanuele per 8-6, 8-3 e nella terna 8-6 con Baldi Silvano-Capezio Vito-Datticci Fulvio su Bibolotti Massimo-Manzi Giacomo-Pedrinzani Ivo, che vincono l’altra partita con il punteggio di 8-7.

Nel secondo turno, due vittorie per la coppia Faini-Manzi su Giachetti Andrea-Datticci per 8-6,8-7 e due vittorie per la coppia sestese composta da Cresci Giovanni-Lumini Fabrizio su Morri Emiliano-Funaro Giuseppe.

Nel secondo incontro del Girone B, svoltosi domenica 7, un pareggio tra Monsummanese e Montespertoli.

Il primo turno termina 3-1 a favore di Motespertoli che conquista punti con la vittoria nelle 2 partite di terna con Borghesi Alberto-Casini Spartaco-Cavini Stefano per 8-6, 8-2 , e nell’individuale con Polato Davide per 8-7 su Giannini Giuseppe, che a sua volta conquista un punto vincendo la seconda partita per 8-0.

Nel secondo turno, la Monsummanese reagisce e conquista 3 punti con la vittoria della coppia Salvadori Renzo-Del Buono Giancarlo su Cavini-Borghesi e gli altri 2 punti con la coppia Giannini-Modola Michele su Polato-Casini.

L’incontro termina così con il punteggio di 4-4.

Nel girone C, vittoria dell’Arezzo per 5-3 su Chiusi.

Un avvio di partita equilibrato che vede terminare il primo turno sul punteggio di 2-2, con la vittoria di Arezzo negli incontri a terna con Sandroni Dante-Cardinali Roberto-Formelli Federico con un doppio 8-1, mentre nell’individuale Chiusi si impone con Meomi Andrea vincendo entrambi gli incontri su Zotti Alessandro con un doppio 8-2.

Nel secondo turno la squadra aretina con la coppia Formelli-Cardinali vince entrambi gli incontri a coppie e con Zotti-Sandroni conquista il punto decisivo per la vittoria.

Invece, tra Chianciano Terme e Biturgia, la partita è terminata 4-4.

Nel primo turno, le terne composte da Ranaldo Leopoldo-Favilli Fabrizio-Bonomei Lorenzo e Dini Ivano-Barna Terzo-Lamini Rodolfo conquistano una partita a testa con il punteggio di 8-5, situazione analoga anche nell’individuale tra Nocentini Amedeo e Cecconi Santino con il punteggio di 8-2.

Nel secondo turno, pareggio anche tra le coppie, che permette alle 2 squadre di ottenere un punto ciascuno per la classifica.

Nel Girone D, invece, si sono affrontate Follonichese e C.B. Grossetano. La Follonichese parte bene, vincendo con la terna Cappelli Alessandro-Creatini Graziano-Leonelli Marco per 8-7 su Bellucci Nino-Maggio Franco-Sabatini Roberto, che a loro volta vincono la seconda partita 8-4, e vincendo nell’individuale entrambe le partite 8-6,8-5 con Poli Virio su Aurilio Domenico. Nel secondo turno la squadra grossetana reagisce e riesce a vincere i primi 2 incontri a coppia con Sabatini-Maggio per 8-0,8-4 su Ostaggio Aniello-Leonelli Marco.

Ma la Follonichese non demorde e vince gli ultimi 2 incontri a coppie con Poli-Cappelli, conquistando la vittoria per 5-3.

Nel Campionato Promozione Società Femminile – Girone Toscana Lombardia si è disputata la prima giornata di campionato tra Cortona e Scandiccese, che ha visto vincere per 7-1 la squadra di casa.

Prima Categoria – Girone A

Giornata 3 – 6 aprile

Migliarina-Orbetello 7-1 Dir. d’incontro Vannucci Mauro di Lucca

San Vincenzo RIPOSA

Classifica

San Vincenzo 3

Orbetello 3

Migliarina 3

Prossimo turno – Giornata 4 – 20 aprile

Migliarina-San Vincenzo

Orbetello RIPOSA

Prima Categoria – Girone B

Giornata 3 – 6 aprile

Biturgia-Il 45 2-6 Dir. d’incontro Pierozzi Giulia di Arezzo

Scandiccese RIPOSA

Classifica

Il 45 6

Scandiccese 3

Biturgia 0

Prossimo turno – Giornata 4 – 20 aprile

Il 45-Biturgia

Scandiccese RIPOSA

Seconda Categoria – Girone A

Giornata 3 – 6 aprile

Garfagnana-Viareggina 5-3 Dir d’incontro Napolitano Raffaele di Lucca

Campigiana-Pieve a Nievole 6-2 Dir d’incontro Donati Carlo di Firenze

Classifica

Campigiana 7

Pieve a Nievole 4

Garfagnana 3

Viareggina 2

Prossimo turno – Giornata 4 – 20 aprile

Viareggina-Garfagnana

Pieve a Nievole-Campigiana

Seconda Categoria – Girone B

Giornata 3 – 6 aprile

La California-Scandiccese 5-3 Dir d’incontro Anichini Romano di Livorno

Grossetano RIPOSA

Classifica

Grossetano 4

La California 3

Scandiccese 1

Prossimo turno – Giornata 4 – 20 aprile

La California-Grossetano

Scandiccese RIPOSA

Terza Categoria – Girone A

Giornata 3 – 6 aprile

Scandiccese-Affrico 3-5 Dir d’incontro Mazzi Maurizio di Firenze

Arezzo Etruria-Prato Bocce 5-3 Dir d’incontro Giannini Franco di Arezzo

Classifica

Affrico 9

Scandiccese 6

Arezzo Etruria 3

Prato Bocce 0

Prossimo turno – Giornata 4 – 13 aprile

Prato Bocce-Arezzo Etruria

Affrico-Scandiccese

Terza Categoria – Girone B

Giornata 3 – 6/7 aprile

Croce Bianca-Sestese 3-5 Dir d’incontro Barbato Yari di Pistoia

Monsummanese-Montespertoli (7 aprile) 4-4 Dir d’incontro Vannucci Mauro di Lucca

Classifica

Sestese 7

Monsummanese 3

Montespertoli 2

Croce Bianca 2

Prossimo turno – Giornata 4 – 13 aprile

Sestese-Croce Bianca

Montespertoli-Monsummanese

Terza Categoria – Girone C

Giornata 3 – 6 aprile

D.L.F. Chiusi-Arezzo 3-5 Dir d’incontro Lucarini Renato di Arezzo

Chianciano Terme-Biturgia 4-4 Dir d’incontro Rossi Marco di Arezzo

Classifica

Arezzo Bocce 7

D.L.F. Chiusi 6

Chianciano Terme 2

Biturgia 1

Prossimo turno – Giornata 4 – 13 aprile

Arezzo-D.L.F. Chiusi

Biturgia-Chianciano Terme

Terza Categoria – Girone D

Giornata 3 – 6 aprile

Follonichese-Grossetano 5-3 Dir d’incontro Francardi Gabriele di Grosseto

La California RIPOSA

Classifica

Follonichese 3

Grossetano 3

La California 0

Prossimo turno – Giornata 4 – 13 aprile

Follonichese-La California

Grossetano RIPOSA

Campionato Promozione Società Femminile – Girone Toscana Lombardia

Giornata 1 – 7 aprile

Lamberti recupero materiale ferroso Cortona – Scandiccese 7-1 Dir d’incontro Rossi Marco di Arezzo

Sperone Neirano RIPOSA

Classifica

Lamberti recupero Cortona 3

Scandiccese 0

Sperone Neirano 0

Prossimo turno – Giornata 2 – 13 aprile

Sperone Neirano – Scandiccese

Lamberti recupero materiale ferroso Cortona RIPOSA