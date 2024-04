Aretini in campo internazionale: Ciampelli e Montanaro volano in Germania per gli Special Olympics nel beach volley

Lorenzo Ciampelli e Alessio Montanaro di All Stars Arezzo Onlus rappresenteranno l’Italia nel beach volley

Due aretini ai giochi Special Olympics in Germania. Lorenzo Ciampelli e Alessio Montanaro di All Stars Arezzo Onlus sono stati convocati nella formazione di beach volley del Team Super Boys che, da mercoledì 22 a sabato 25 maggio, vivrà una trasferta nella città di Münster per rappresentare la Toscana e l’Italia nella più importante manifestazione tedesca rivolta agli atleti con disabilità.

L’evento riunirà oltre millecinquecento sportivi di varie specialità che contribuiranno a una vera e propria festa volta a celebrare i valori di inclusione, incontro, autonomia, autodeterminazione e espressione delle capacità individuali alla base delle attività del circuito Special Olympics.

Per Ciampelli e Montanaro, chiamati rispettivamente nei ruoli di atleta e di atleta partner, si tratta della prima esperienza internazionale dopo aver partecipato a numerose manifestazioni regionali e nazionali, a testimonianza della bontà del percorso di preparazione vissuto con i tecnici di All Stars Arezzo Onlus.

Questa realtà è nata nel 2002 all’interno dell’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” dei Padri Passionati di Agazzi per affermare il diritto al gioco e allo sport per tutti, con un percorso che trova compimento proprio nella partecipazione alle più importanti manifestazioni di Special Olympics in Italia e all’estero.

I due aretini scenderanno in campo indossando i colori del Team Super Boys di Montecatini che è stato scelto da Eleonora Ferrari, tecnico nazionale di pallavolo e beach volley, per rappresentare il tricolore in una disciplina dove nel 2023 era arrivata la grande gioia dell’argento agli Special Olympics World Games di Berlino con la squadra allenata dall’aretina Claudia del Tongo.

«Queste manifestazioni – spiega Del Tongo, presidente di All Stars Arezzo Onlus, – sono sempre un’emozionante occasione per respirare i valori di Special Olympics in una dimensione di fraternità e condivisione internazionale. Rivolgiamo il nostro augurio ai Super Boys che, insieme a Ciampelli e a Montanaro di All Stars, rappresenteranno la Toscana e l’Italia in terra tedesca».