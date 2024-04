Riceviamo e pubblichiamo: da Los Angeles … al Centro affari Piccoli festival crescono 👫

Cari lettori e amici,

Il 29 e 30 marzo ho partecipato con curiosita e piacere al centro affari di Arezzo ,alla prima edizione festival Overloud, un festival che spero possa crescere e diventare un punto di riferimento per un pubblico giovanissimo e amante della musica.

Organizzato da ragazzi under 21 anni o poco più, ha portato migliaia di fans , molti di loro sicuramente al primo festival della loro vita, felici e coinvolti, che cantavano a memoria tutti i testi degli artisti sul palco.

Una musica per loro ma non solo, Anna Pepe ( scommettiamo che sarà a Sanremo ?) Spezzina e già prima rapper italiana, Suspect CB da Reggio Emilia anche lui 2003 come Anna , con il suo hit divertente “Come Giorgia Meloni”, e Artie 5ive , classe 2000 dalla Bicocca della grande Milano, (16 i milioni di visualizzazioni per il suo “Anelli e collane” feat Anna), questi i miei preferiti per energia qualita e feeling con il pubblico , in cartellone molti altri i grandi nomi della musica giovanile come l’acclamato Rondo in coppia con Artie5 , Toni boy, Don Pero ed altri .

La prima edizione è sempre la più complicata per inesperienza , e varie problematiche normali in un numero zero, logistica, comunicazione, pubbliche relazioni ec , però il risultato è positivo e senza dubbio rappresenta una boccata d’aria fresca per una città spesso un po’ addormentata.

Tornato da Los Angeles con igrande successo dove BigMama ( 2000) e Frida Bollani Magoni ( 2004) potevano essere le sorelline dei cantanti di Overloud, mi è sembrato per un attimo di ritrovare quelle situazioni .

Per me e per Arezzowave Overloud e’ quindi un grande SI !