Un gesto di coraggio illumina la notte ad Arezzo: la storia di Maria Cristina

Nella tarda serata del 26 aprile u.s., la signora Maria Cristina, transitando con la propria autovettura in via Cristoforo Colombo, all’altezza dell’incrocio con via Curtatone, sente una richiesta di aiuto da parte di alcune persone e nel contempo vede due uomini con un borsello in mano darsi alla fuga.

Aa signora, senza indugio, fa repentinamente inversione con la sua autovettura mettendosi all’inseguimento dei malfattori fino a via del Trionfo dove, parcheggiata l’autovettura, proseguel’inseguimento a piedi.

I 2 soggetti si separano, prendendo strade diverse, e la signora decide di seguire colui che detiene la refurtiva intimandogli più volte di lasciarla a terra.

Nonostante le minacce di quest’ultimo nei confronti della donna, non desiste dall’intento di recuperare il maltolto, riuscendo a raggiungere l’uomo che, vistosi oramai alle strette, abbandona il borsello,poi restituito al legittimo proprietario.

“È l’occasione di ribadire l’importanza dei gesti di coraggio ed intraprendenza come quelli messi in atto dalla signora Maria Cristina e non voltare lo sguardo dall’altra parte”. Queste le parole pronunciate dal Signor Questore di Arezzo dott.ssa Maria Luisa DI LORENZO a margine dell’incontro tenuto con la cittadina in data odierna.

“Tutti noi abbiamo il dovere di partecipare alla sicurezza delle nostre città mediante comportamenti responsabili e civici, denunciando o segnalando tempestivamente alle Forze di Polizia la commissione di reati”, aggiunge il Questore che ha ringraziato personalmente la signora.