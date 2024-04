Giovane di 20 anni muore una settimana dopo un’operazione per dimagrire

Filippo, un giovane di appena 20 anni, ha perso la vita venerdì 26 aprile, solamente una settimana dopo aver lasciato una clinica di Arezzo, dove si era sottoposto a una sleeve gastrectomy, un intervento per ridurre le dimensioni dello stomaco.

Il motivo dietro questa decisione radicale era il suo peso eccessivo di 160 chili, una sfida che sperava di affrontare con l’intervento chirurgico.

Purtroppo, la speranza si è trasformata in tragedia quando Filippo ha iniziato ad avvertire dolori addominali pochi giorni dopo l’operazione.

Il suo stato è peggiorato rapidamente, tanto che è stato ricoverato d’urgenza presso l’ospedale San Carlo di Nancy.

Tuttavia, i medici non hanno riscontrato nulla di preoccupante durante il suo soggiorno in pronto soccorso.

Ancora una volta dimesso, il giovane ha continuato a peggiorare.

I suoi genitori lo hanno riportato in ospedale quando ha mostrato difficoltà persino nel camminare.

Purtroppo, nonostante i loro sforzi, Filippo è spirato al Policlinico Gemelli, solo quaranta minuti dopo essere stato ricoverato.

Ora, la famiglia è in lutto e cerca risposte.

Il padre ha presentato una denuncia e le autorità stanno indagando su questo tragico evento.

Il pubblico ministero Fabio Santoni ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, mentre gli occhi sono puntati sui chirurghi che hanno eseguito l’operazione.

Si spera che l’esame autoptico possa portare chiarezza su ciò che è successo e se ci sono state imperizie mediche.

Questa non è la prima volta che un intervento chirurgico per perdere peso ha portato a una tragedia simile. Nel 2021, Giada De Pace ha perso la vita durante un intervento di routine per l’inserimento di un bypass gastrico.

Questi eventi richiamano l’attenzione sulla sicurezza e l’efficacia di tali procedure, sollevando interrogativi cruciali sulla pratica medica e sulle sue conseguenze.

In un momento in cui la società è sempre più ossessionata dall’immagine corporea e dalla perdita di peso, queste tragedie ci invitano a riflettere sulle scelte che facciamo per il nostro benessere e sulla necessità di una maggiore consapevolezza sui rischi associati a determinati interventi medici.