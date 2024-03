Tre arresti in tre giorni: colpo alla criminalità dalla Polizia di Stato di Arezzo

Negli ultimi tre giorni, la Polizia di Stato di Arezzo ha condotto un’azione decisa contro il crimine, portando a termine tre significativi arresti.

Le operazioni mirate hanno colpito duramente lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree già note per attività illegali e hanno permesso di mettere fine all’attività di individui pericolosi.

Il 20 marzo, in una vasta operazione coordinata dal Questore Di Lorenzo, la polizia ha arrestato un uomo di 25 anni nella zona dei Giardini dei Porcinai. Durante il controllo, è stato scoperto in possesso di oltre un chilogrammo di ketamina, una droga con effetti devastanti, e due frammenti di MDMA. Inoltre, un complice ventisettenne è stato denunciato in libertà per possesso di oltre 3.000 euro in contanti, il cui provenienza non è stata giustificata.

Successive perquisizioni domiciliari, condotte anche dalla Squadra Mobile, hanno portato al sequestro di oltre 400 pastiglie di ecstasy, contrassegnate con il volto del personaggio di Super Mario Bros.

Il giorno successivo, gli investigatori della Squadra Mobile, guidati dal dottor Sergio Leo, hanno individuato e arrestato una persona ricercata a livello internazionale nel Comune di Castiglion Fiorentino.

L’uomo era destinatario di una condanna per truffa commessa in Moldavia ed è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Sollicciano in attesa delle procedure di estradizione.

Infine, ieri, le forze dell’ordine hanno catturato un trentenne per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

L’uomo è stato individuato mentre si trovava in aree frequentate da consumatori di droga e, alla vista della polizia, ha cercato di fuggire gettando a terra un borsello contenente oltre 35 dosi di eroina, per un totale di 40 grammi.

L’uomo, extracomunitario e regolare sul territorio italiano, è stato prontamente arrestato e portato negli uffici di polizia.