Progetto TechDiversity: Arezzo verso un ecosistema tecnologico inclusivo

Ieri si è tenuto il secondo incontro del Gruppo di azione Locale Urbact di Arezzo nell’ambito del progetto europeo TechDiversity.

Questo progetto mira a creare un ecosistema urbano digitale e tecnologico altamente inclusivo, con un focus particolare sull’inclusione di gruppi sottorappresentati come giovani, giovani con disabilità e donne.

Durante l’incontro, i partecipanti hanno lavorato alla definizione di una visione per la città nel 2030 e hanno discusso su obiettivi strategici e specifici per il Piano di Azione Integrato di Arezzo.

Il prossimo passo sarà individuare azioni concrete per realizzare questa visione inclusiva. L’assessore Monica Manneschi ha sottolineato l’importanza di impegnarsi per facilitare l’accesso al lavoro e all’imprenditorialità nel settore tecnologico e digitale per tutti i gruppi.

Tra i partecipanti all’incontro c’erano rappresentanti del Comune di Arezzo, associazioni, istituzioni ed enti locali, evidenziando un ampio coinvolgimento della comunità locale nel progetto.