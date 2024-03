Protezione Online: incontri formativi nei Centri Sociali per prevenire truffe e promuovere educazione digitale

Il Comune di Arezzo, in collaborazione con la Fondazione Arezzo Comunità, sta per lanciare un programma di incontri dedicati alla prevenzione delle truffe e all’educazione digitale. Con il supporto dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale, questo programma mira a fornire ai cittadini strumenti pratici per riconoscere e prevenire truffe, reati contro il patrimonio e per sfruttare al meglio le tecnologie digitali.

A partire dal 22 marzo, i centri di aggregazione sociale di Tortaia, Indicatore e Villa Severi ospiteranno una serie di incontri con un focus specifico su questi argomenti. Denominato “Digitale al Centro”, questo ciclo di appuntamenti non solo fornirà informazioni sull’attivazione dello SPID e sull’uso dei servizi online, ma anche sulla sicurezza informatica e sull’utilizzo consapevole di PC e smartphone.

Inoltre, tre incontri saranno dedicati specificamente alla prevenzione delle truffe agli anziani e ai reati contro il patrimonio.

Durante questi incontri, gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri illustreranno le tecniche utilizzate dai truffatori per indurre le vittime a consegnare denaro o beni preziosi.

Saranno forniti anche semplici accorgimenti pratici per prevenire tali reati durante la loro fase esecutiva.

Questi incontri offriranno un’opportunità preziosa per i residenti di Arezzo di acquisire consapevolezza e competenze pratiche per proteggere se stessi e i propri beni in un’era sempre più digitale e connessa.

Grazie alla collaborazione tra istituzioni locali e forze dell’ordine, la comunità sarà meglio equipaggiata per affrontare le sfide della modernità e garantire la sicurezza di tutti i suoi membri.

Il programma prevede i seguenti appuntamenti:

al CAS Tortaia si parlerà di “Attivazione SPID” e di “Servizi online: quali sono e come si usano” il 22 marzo con orario 8:30-11:00 e 11:00-13:00; di “PC e smartphone: conoscenze di base” il 13 settembre dalle 10:30 alle 13:00; di “Sicurezza informatica: come evitare le truffe online” il 18 ottobre sempre dalle 10:30 ale 13:00.

Gli stessi temi e nello stesso ordine saranno trattati al CAS Indicatore nelle seguenti date: il 5 aprile con doppio appuntamento dalle 15:00 alle 18:00 e dalle 21:00 alle 23:00, il 13 settembre con orario 21:00-23:00 e il 18 ottobre dalle 21:00 alle 23:00.

Gli incontri sulla prevenzione delle truffe agli anziani e ai reati contro il patrimonio si svolgeranno tutti alle ore 21:15 rispettivamente: il 19 aprile al CAS Villa Severi, il 3 maggio al CAS Tortaia, il 10 maggio al CAS Indicatore.