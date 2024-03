Villa Severi: progetto di rigenerazione sociale e sportiva

L’incontro odierno tra i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, il Centro di Assistenza Sociale (CAS) e il comitato promotore della raccolta firme per il parco di Villa Severi ha segnato un passo significativo verso la rigenerazione sociale e sportiva di questa importante area verde.

Riuniti attorno al tavolo, il vice sindaco Lucia Tanti, gli assessori Alessandro Casi e Federico Scapecchi, insieme ai delegati del CAS e del comitato, hanno delineato una serie di interventi condivisi e prospettive innovative per il futuro della villa.

Durante l’incontro sono stati esaminati i lavori di manutenzione già eseguiti dalla Provincia e quelli pianificati dall’assessore Casi, che includono non solo la riqualificazione delle strutture esistenti, ma anche l’installazione di nuovi giochi per i bambini.

Particolare attenzione è stata riservata all’identificazione urbanistica e alla sicurezza del parcheggio adiacente, confermando l’intenzione di preservarne la funzionalità.

L’Amministrazione ha inoltre proposto nuove iniziative per trasformare l’area sportiva in un polo di innovazione sociale, coinvolgendo attivamente tutte le parti interessate.

In questo contesto, il Comune di Arezzo si è offerto di arricchire il CAS di Villa Severi con la gestione condivisa dell’area sportiva, garantendo un forte impatto sociale e culturale sul territorio.

Le prospettive delineate durante l’incontro comprendono due possibili percorsi: il mantenimento dello status quo o l’avvio di un processo collaborativo e partecipativo per rendere Villa Severi un modello di innovazione sociale.

Il tavolo ha concordato sulla necessità di procedere gradualmente, partendo dalle attuali condizioni e valutando passi successivi verso la realizzazione del progetto.

Il prossimo incontro è previsto per il 3 maggio, momento in cui si potranno definire ulteriori dettagli e pianificare le azioni future per il rinnovamento di Villa Severi, un luogo destinato a diventare un simbolo di coesione sociale e sviluppo comunitario.