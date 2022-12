Nella mattina del 16 Dicembre, in vista delle festività natalizie, sono stati intensificati da parte della Polizia Municipale i controlli per monitorare le normative riguardanti la sicurezza alimentare per le merci destinate alle attività commerciali.

Alle 10:30 circa il personale che si trova in zona Saione nota un autocarro frigo anonimo che si fermain zona Campo di Marte.

Monitorando la situazione gli agenti in borghese vedono che una persona, successivamente identificata come cittadino del Ghana, che si avvicina al conducente del camion frigo per poi allontanarsi.

La pattuglia insospettita dall’atteggiamento segue i due che nel frattempo si sono spostati con i propri mezzi fino ad arrivare in via Provenza.

Qui gli agenti assistono allo scambio di denaro in cambio di una busta nera tolta dalla cella frigo dell’autocarro.

All’interno della busta gli agenti constatano la presenza di carcasse di capretto destinato al consumo alimentare.

Per un più approfondito controllo viene contatta la Usl veterinaria locale e l’esito dell’intervento porta al sequestro e con immediata distruzione di 6 carcasse di animali trasportate in condizioni igieniche non idonee prive di qualsiasi requisito di tracciabilità e di etichettatura conforme e soprattutto vendute senza alcuna autorizzazione per il commercio itinerante.

Dal controllo dettagliato del cittadino Ghanese, acquirente della merce, emerge invece che lo stesso è in possesso di patente guida della Repubblica Ceca risultata falsa; oltre al sequestro della patente scattano nei suoi confronti una sanzione per guida senza patente e una denuncia per uso di atto falso oltre alla sanzione per la mancata revisione periodica del veicolo.

In totale sono state elevate violazioni per oltre diecimila euro.