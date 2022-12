Manetti ABC Castelfiorentino – Amen Scuola Basket Arezzo 88-83

Parziali: 23-17, 47-44, 59-64

Manetti: Rosi 6, Lazzeri C. 5, Pucci 5, Merlini ne, Geromin ne, Scali 22, Lilli ne, Nepi 30, Tavarez, Lazzeri A. 6, Cantini, Belli 15. All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Amen: Lici 8, Veselinovic 20, Fornara 22, Cavina ne, Rossi 11, Nica ne, Calzini ne, Furini ne, Terrosi 10, Castelli, Giommetti 11, Pelucchini 1. All. Evangelisti. Ass. Liberto.

Sconfitta esterna per l’Amen Scuola Basket Arezzo nell’ultima partita del 2022, i ragazzi di coach Evangelisti privi dell’infortunato Provenzal vengono superati da Castelfiorentino che trova nell’ultimo quarto lo scatto vincente.

Partita divertente da seguire con entrambe le squadre più votate all’attacco, i padroni di casa iniziano con fiducia trascinati da un super Nepi che si carica letteralmente la squadra sulle spalle. L’Amen però è attenta a non far scappar via gli avversari e dopo il 23-17 del primo quarto rimane in scia ai padroni di casa all’intervallo (47-44) che nel frattempo perdono Pucci per doppio fallo tecnico.

Nella ripresa l’inerzia della partita cambia a favore degli amaranto, la difesa aretina è molto attenta sui finalizzatori avversari e così quando Giommetti e Terrosi trovano punti preziosi al pari della coppia Fornara-Veselinovic, l’ottimo gioco di squadra permette alla SBA di mettere la testa avanti 59-64 al 30′).

Il momento chiave della partita è però all’inizio dell’ultima frazione, Castelfiorentino segna subito tre tiri dalla lunga distanza che valgono il contro sorpasso ed una iniezione di fiducia notevole per la squadra di coach Angiolini.

L’Amen non è così fluida come in precedenza ma riesce comunque a rimontare 5 punti di svantaggio andando ad impattare sul 76 pari a 2’30 dalla fine con un canestro di Veselinovic.

Altre due triple di Rosi e Nepi tagliano definitivamente le gambe ed il morale degli amaranto che alla fine pagano anche un deficitario 19 su 33 ai liberi che in una partita punto a punto è stato un fattore determinante.

I padroni di casa gestiscono gli ultimi possessi non fallendo dalla lunetta e conquistandosi la vittoria con il punteggio di 88-83.

All’Amen rimane l’amaro in bocca di una partita giocata a viso aperto contro la prima della classe, ma sono tanti gli spunti positivi su cui lavorare durante la sosta del campionato che riprenderà il 7 Gennaio. Nel frattempo la SBA sarà impegnata nella Final Four di Coppa Toscana in programma a Cecina il 3 e 4 Gennaio prossimi, in semifinale l’Amen affronterà l’Olimpia Legnaia Firenze nella riedizione della Finale 2020 di questa manifestazione che premiò al Palasport Estra la compagine fiorentina.