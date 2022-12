Ancora importanti risultati ottenuti dai portacolori della Unione Polisportiva Policiano in questo ultimo scorcio di 2022 con la vittoria di Simon Loitanyang in volata sul connazionale Nyomukiza ,bene altri 2 aretini Emanuele Graziani (5° ) e Malvin Metushi (6°) che completano la bella prova della Polisportiva Policiano.

Oltre 1.100 gli arrivati nella gara perugina con Loitanyang che ha vinto con il tempo di 1.06.26 , stesso tempo per il connazionale Nyomukiza 2° , 3° Falasca Andrea 1.09.00 , 4° il marocchino El Haissoufi 1.11.16 , al 5° posto Emanuele Graziani 1.13.28 e 6° Malvin Metushi 1.13.31.

In campo femminile vittoria della keniana Cavaline Nahimana con il tempo di 1.15.52 su Silvia Tamburi e Paola Salvatori.

A Fucecchio il Grand Prix di Cross

Mentre a Perugia si completava l’arrivo della mezzamaratona , a Fucecchio era in programma la 2^ prova del Grand Prix di Cross km 5 maschile e km 4 femminile con altri piazzamenti importanti per i colori della Polisportiva Policiano.

Ottimi il 7° posto di Lorenzo Mori in Campo Maschile ed il 5° posto di Valentina Mattesini che avranno la possibilità di migliorare la propria posizione con le altre 2 prove che si disputeranno ad Arezzo nel 2023, una il 6 Gennaio a Policiano in occasione della Befana Campestre e l’altra al parco Pertini il 26 febbraio con il ParcoCross.

Fabio Sinatti