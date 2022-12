Furto ieri ad Arezzo nel convento di Santo Stefano dei frati cappuccini, in Via de Cappuccini, 2, ad Arezzo.

intorno alle ore 18 i frati erano in chiesa per la Messa quando i ladri sono entrati da una porticina del convento nelle celle, saccheegiandole e buttando tutto a terra, dai cassetti fino ai letti.

In una stanza hanno rubato una piccola cassaforte contenente qualche spicciolo e alcune monete antiche di poco valore.

Il padre guardiano si è accorto del furto una volta che, terminata la messa, è rientrato in convento.

Sono in corso indagini dei carabinieri.

Il bottino sarebbe scarso.