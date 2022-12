Questa notte, alle ore 1:49, a Foiano della Chiana in via Cesari Battisti un uomo di 40 anni, di nazionalità rumena è stato ferito con un coltello da un giovane connazionale di 32 anni, a seguito di una lite per futili motivi.

Sul posto sono intervenute Automedica e Ambulanza della Pubblica Assistenza di Foiano della Chiana.

Il quarantenne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena.

Aperte le indagini da parte dei Carabinieri di Cortona sull’accaduto.