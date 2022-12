La classifica della qualità della vita nelle città italiane 2022 stilata dal quotidiano Il Sole 24ore vede Arezzo al 37esimo posto su 107 province, in risalita di 4 posizioni rispetto allo scorso anno, allorché perse 6 posti, piazzandosi 41esima.

Un risultato, che la presidente della provincia Chiassai ha commentato con un laconico “Non ci lamentiamo, perché dietro di noi ci sono tante altre province”, trascurando, peraltro, di osservare che tutte le città toscane, sia quelle che ci stanno davanti, sia quelle che ci seguono, ad eccezione di Grosseto, hanno compiuto importanti balzi in avanti, migliorando notevolmente la loro posizione, mentre Arezzo, con Livorno, è quella che ne ha guadagnate di meno:

Firenze è terza in Italia con +8, Siena, addirittura quarta con +11, Pisa decima con +12, Prato 45esima con +9, Lucca 47esima con +11, Livorno 52esima con +3, Grosseto 57esima con -4, Massa Carrara 60esima con +12 e Pistoia 64esima con +9.

E anche andando fuori regione, la musica è la stessa, perché la vicina Perugia ha messo a segno un ottimo +11, salendo al 41esimo posto.

Ma il dato che dovrebbe costituire motivo di lamentela e, aggiungiamo noi, di preoccupazione, non è tanto la posizione in classifica rispetto alle consorelle (quarta era e quarta rimane in Toscana), quanto, piuttosto, il fatto che Arezzo è da alcuni anni pressoché ferma, oscillando avanti e indietro come un pendolo, dal 35esimo posto del 2018 e del 2020, al 42esimo del 2019, al 41esimo del 2021 fino alla odierna 37esima posizione, che, poi, andando a vedere ancor più a ritroso nel tempo, è la stessa, identica che la nostra provincia occupava nel 2014.

Questa situazione di sostanziale immobilità è, peraltro, confermata dall’altra annuale classifica della qualità della vita delle città italiane, redatta da Italia Oggi e dall’ Università La Sapienza, secondo la quale Arezzo si trova al 38esimo posto per il 2022 e nei due anni precedenti in 33esima e 35esima posizione, ed è l’ennesima dimostrazione dell’incapacita’ di fare squadra dei nostri pubblici amministratori, nonostante il cambio delle maggioranze politiche avvenuto in molti comuni della provincia.

La Presidente Chiassai, che si è candidata per la riconferma nella carica, può anche non lamentarsi della attuale situazione e fa bene a sottolineare che Arezzo vanta la miglior performance a livello nazionale su uno dei 90 indicatori statistici della classifica, quello della quota di export sul PIL, dovuta prevalentemente al comparto orafo, ma non può vantarsi, ad esempio, del 93esimo posto in classifica per il numero di pensionati ogni 1000 abitanti

Certo è che, se avrà la riconferma, dovrà impegnarsi di più e lavorare molto meglio di quanto fatto fino ad oggi, per non incappare ancora una volta nella legge del pendolo.