Negli ultimi due giorni i controlli dei carabinieri del Comando Provinciale sono stati rafforzati per contrastare i reati di strada: furti e rapine e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati impiegate 11 pattuglie dell’Arma territoriale con i colori di istituto e 3 equipaggi del Nucleo Investigativo con militari in abiti civili ed autovetture civetta.

Oltre ai classici controlli stradali nelle aree più sensibili per l’ordine e la sicurezza pubblica del capoluogo e dei maggiori centri della provincia, sono stati ispezionati alcuni locali ed identificate quasi 280 persone a piedi e 186 a bordo tra autovetture e motocicli, comminando diverse sanzioni al codice della strada.

La prima operazione di rilievo durante la notte del 17 novembre, quando poco dopo la mezzanotte in una via di Capolona i militari della Sezione Radiomobile hanno arrestato nella flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, un cittadino trentenne dell’est Europa già noto, il quale a bordo di un’utilitaria non si fermava all’alt intimato ddei militari e con alcuni ignoti complici, si allontanavano a folle velocità.

L’immediato allarme dato alla Centrale Operativa della pattuglia che prontamente si mette all’inseguimento, consentendo di far convergere in zona altri equipaggi delle Compagnie Carabinieri di Bibbiena e Sansepolcro.

Dopo alcuni minuti, il cui conducente effettuando pericolose manovre,si ferma e tutti gli occupanti del mezzo abbandonano di corsa sulla SR 71 l’autovettura.

I fuggiaschi, inseguiti a piedi nel buio della campagna riescono a scappare, tranne un soggetto che con calci e pugni, si divincola; ma vieneraggiunto e arrestato.

All’interno del veicolo sono stati trovati numerosi attrezzi atti allo scasso, tra cui un flessibile, una mazza da demolizione ed un piede di porco.

L’arrestato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Stazione Carabinieri di Arezzo in attesa del rito direttissimo del giorno seguente.

Il giudice sentite le parti ha condannato l’uomo.

La seconda attività si è svolta a metà mattinata di ieri, sempre ad Arezzo questa volta nel centro città, quando il personale in borghese del Nucleo Investigativo ha arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un italiano anche esso trentenne e noto alle forze dell’ordine, che era stato in passato bloccato e condannato per i medesimi fatti.

L’atteggiamento sospetto tenuto, consiglia i carabinieri di controllarlo.

Il ragazzo è stato fermato a piedi, appena sceso dalla propria autovettura nei pressi di un esercizio commerciale e l’immediata perquisizione, estesa anche alla sua abitazione in un paese della nostra provincia, ha consentito di rinvenire e porre sotto sequestro 34 grammi di hashish, 600 di marijuana e 800 euro in contanti, presumibile frutto dello spaccio, nonché materiale per il confezionamento delle dosi.

Il giovane nei prossimi giorni subirà un processo per il presunto illecito compiuto.