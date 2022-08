Giovedì 25 agosto la 49esima Scalata al Castello

Spettacolo giovedì sera nel cuore di Arezzo con la 49esima edizione della Scalata al Castello, corsa podistica internazionale con l’organizzazione dell’Up Policiano Arezzo Atletica guidata da Fabio e dalla famiglia Sinatti.

La presentazione è avvenuta nella splendida terrazza dell’Hotel Continentale, da cui si gode una vista incantevole sulla città. Presenti gli organizzatori, Fabio e Moreno Sinatti, l’assessore allo sport del Comune, Federico Scapecchi, il comandante della Polizia Municipale Aldo Poponcini, il vice Milloni, e ancora Sisi de La Racchetta, Beoni per Avo, i figli del dottor Tommaso Amato, recentemente scomparso e che da tanti anni aveva l’hobby del podismo. Verrà ricordato con un trofeo. Tutti hanno sottolineato il prestigio della manifestazione, con atleti a livello mondiale, la notevole presenza di pubblico e con una ricaduta importante per la città.

Partenza e arrivo giovedì sera in via Roma. Si comincerà con la corsa per amatori di 10 Km (3 giri di un circuito cittadino) con partenza alle 20. Alle 21 gare del settore giovanile, poi i due appuntamenti clou. Alla 21,40 la sfida femminile (5 km per sei giri) e alle 22,10 gli uomini (10 km per 12 giri).

Tra gli attesi protagonisti, in campo maschile il keniano Isaac Too, annunciato in grande forma dopo i successi al Giro di Castelbuono e alla Diecimiglia del Garda, Jliass Aouani, che nel 2021 ha vinto quattro volte il titolo di campione italiano: nel cross lungo (10 km), nei 10000 metri, nei 10 km su strada e nella mezza maratona. E ancora Johannes Chiappinelli, già campione europeo juniores e under 23 dei 3000 siepi e bronzo agli Europei assoluti di Berlino nel 2018, ancora Loytaniang, Kipgetich, Nyakundi, Wanyoike, Ndikumana, Nzikwikunda.

Tra le donne fari puntati sulla keniana Lucy Mawia Muli che l’anno scorso vinse la Scalata al Castello in 15’34”.

Ci saranno anche Gitonga, Mukandanga, Chepngetich, Gachiengo, l’azzurra Rebecca Lonedo.

In palio oltre al memorial dottor Tommaso Amato, la medaglia d’oro azienda agricola Barbolani.