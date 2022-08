Riccardo va in montagna

Ben otto mesi dalle dimissioni ed ancora nulla di fatto.

Roma, a quanto pare, si è proprio dimenticata di Arezzo ed egli, il pensionato Riccardo, con un gruppetto di fedelissimi si sta godendo, alla faccia di tutti noi, vacanze montane.

Una anomalia, questa della nomina del nuovo pastore, cha ha dell’incredibile.

In un nostro precedente articolo ipotizzammo che, una delle cause della mancata nomina, poteva risiedere nella rinuncia di possibili candidati; rifiuto dettato dall’ingombrante presenza del pensionato che ha pensato bene di continuare a risiedere in città nella neo casa del Clero restaurata con il contributo dell’8 x 1000.

Insomma, quello che sconcerta è che tutte le sedi vacanti sono state assegnate meno che quella aretina.

Una situazione imbarazzante e irrispettosa per una comunità che per ben tredici anni ha subito ogni sorta di vessazione di un vescovo “despota”: poco pastore e tanto amministratore che è riuscito nel difficile compito di allontanare il gregge dalla Chiesa, di svuotare le casse nonché di vessare e punire tanti bravi e disponibili sacerdoti.

Tutto questo e non solo è stato più volte, in questi anni, segnalato a chi di dovere in Vaticano.

Ci risulta, infatti, che una ricca documentazione si è accumulata e che si sono anche susseguite delegazioni di fedeli: tutte ricevute dal Nunzio apostolico il quale ha ben compreso la situazione ma, ma ad oggi non vi è un seguito ai tanti reclami.

Di certo, la Diocesi aretina non merita questo trattamento e nonostante ciò, in tutti questi anni, la speranza come le preghiere non sono mai venute meno e il dono della fede non è mai vacillata.

Sappiamo che nostro Signore non è un mercate che paga il sabato, ma paga!

Ed allora con fiducia continuiamo a consultare, ogni giorno, il Bollettino della santa sede…. Hai visto mai che proprio domani vi è stampato la bella e nuova novella.

Link correlati:



Riccardo e l’elogio alla patata Video

Ah Ricca’ facci capi’, il risarcimento come lo paghi?

Bye Bye Ricca’

Ah Ricca’ e le casse come son messe?

La carezza dell’ipocrita Riccardo

Riccardo l’ha fatta fuori dal vasino Video

Mi dispiace ma io sò io e voi non siete un cazzo…

Uno, due, tre…e io pago!

Riccardo continua a pulire. Epurazione o dimissioni? Chi lo sa?

Il pensionato e le pulizie pasquali, foto

Lo chaffeur

Il cadeau di S.E.