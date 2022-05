Brucia camion, autostrada in tilt nella notte

I vigili del fuoco del comando di Arezzo e dei distaccamenti di Cortona e Montevarchi sono intervenuti a partire dalle ore 23.15 circa di ieri sera in autostrada A1 km 370 direzione nord, per un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante che trasportava frutta e verdura.

Il tratto autostradale è rimasto chiuso al traffico per alcune ore, per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Non si segnalano persone coinvolte.