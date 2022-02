Professionisti delle truffe sulle assicurazioni false, smascherati dai carabinieri

By Redazione

I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno smascherato due veri e propri professionisti delle truffe, specializzatisi nel campo delle assicurazioni false.

In entrambi i casi, da parte degli investigatori è stato infatti evidenziato il medesimo modus operandi, la pubblicazione di un inserto su una piattaforma digitale di vendite online, proponendo in vendita un contratto assicurativo, a un prezzo particolarmente vantaggioso.

Le indagini dei Carabinieri di Montevarchi e Castelnuovo dei Sabbioni hanno consentito di denunciare due uomini già noti per analoghi fatti, per aver messo in commercio online un prodotto assicurativo contraffatto (assicurazione auto), riproducendo marchi e loghi di due notissime compagnie di assicurazioni, ed inducendo le parti offese, due 70enni abitanti rispettivamente a Montevarchi e a Cavriglia, a inoltrare tramite bonifico la somma richiesta,circa 400 euro a titolo di saldo del relativo premio.

Ai malcapitati è stato quindi recapitato a casa un tagliando assicurativo contraffatto, in tutto e per tutto identico agli originali.

Tanto che, per alcuni mesi, gli anziani hanno circolato con le proprie autovetture, salvo poi, al primo controllo alla circolazione da parte delle Forze dell’Ordine, appurare il reale stato delle cose.

A quel punto, resisi conto del raggiro, in sede di denuncia, i miitari sono riusciti a ricostruire il circuito truffaldino.

Dopo una serie di accurati accertamenti elettronici e bancari, infatti, gli investigatori dell’Arma dei Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità dei truffatori, che sono stati deferiti per truffa in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo.