Controlli capillari dei carabinieri a San Giovanni Valdarno, Montevarchi e Terranuova Bracciolini

I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno non abbassano la guardia in tema di prevenzione nell’arco serale e notturno.

La Compagnia Carabinieri ha effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio, incentrato sul rispetto della normativa COVID nonché sulla prevenzione e sul contrasto di reati predatori, delle condotte concernenti lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, e del fenomeno di abuso di sostanze alcoliche.

Il servizio – che si è protratto fino alle prime luci dell’alba di ieri, ha visto il dispiegamento di 8 pattuglie della Compagnia Carabinieri di San Giovanni Valdarno, ed è stato condotto con particolare focus sui territori di San Giovanni Valdarno, Montevarchi e Terranuova Bracciolini, maggiormente interessati dalla movida valdarnese.

Il servizio ha riguardato, nella prima serata, il centro di San Giovanni Valdarno e Montevarchi, per poi spostarsi sulle zone della movida di Terranuova Bracciolini.

Nella prima parte della serata sono stati ispezionati i locali più in voga, per controllare che fosse garantito il rispetto delle regole sul distanziamento, sull’uso delle mascherine e sui controlli del GreenPass: 2 i locali controllati a tra San Giovanni Valdarno, con circa 30 persone che sono state sottoposte, a campione, a controlli del GreenPass.

I militari constatato che tutto si svolgeva in maniera sostanzialmente ordinata, senza eccessi o abusi.

Sono stati controllati 51 veicoli e 74 soggetti, 3 dei quali sottoposti a perquisizione personale.

Il risultato più tangibile è stato un ulteriore giro di vite nel contrasto ai reati riguardanti le sostanze stupefacenti: i Carabinieri hanno infatti proceduto ad una denuncia in stato di libertà, e alla segnalazione all’Autorità di P.S. di due uomini.

L’uomo denunciato è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish, e di una dose di cocaina, occultati nei pressi della propria abitazione.

Ha sostenuto che si trattasse di psicotropo detenuto ai fini di uso personale, circostanza non particolarmente credibile alla luce dell’ingente quantitativo.

Si è proceduto, inoltre, alla segnalazione di 2 persone alla Prefettura di Arezzo per l’uso personale di sostanze stupefacenti, così come previsto dall’articolo 75 del Testo Unico.

Uno è stato colto “in flagranza”, quando si accingeva ad assumere una dose di eroina, per cui già aveva predisposto la siringa, la pattuglia dei Carabinieri,lo ha impedito.

In un altro caso, un uomo è stato perquisito e trovato in possesso di una dose di hashish.

Un 40enne, è stato sottoposto al test etilometrico, dopo che ha perso il controllo dell’auto, di proprietà del datore di lavoro, mentre si trovava a Levane, andando a finire fuori strada e danneggiando irrimediabilmente il veicolo.

Pera fortuna, non ha riportato conseguenze fisiche gravi, né ha coinvolto terzi soggetti.

Il test etilometrico ha rilevato un tasso alcolemico nel sangue molto superiore al consentito, più di tre volte, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Arezzo e multato per guida senza patente;

Sempre per guida senza patente è stato sanzionato un 38enne straniero, sorpreso alla guida della propria autovettura, una FIAT Punto vecchio modello, senza che mai avesse conseguito la patente di guida, risultando anche recidivo per lo stesso reato nel biennioè cattato anchel’ illecito penale.

Per questo, il veicolo è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca.