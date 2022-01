Il gruppo musicale “Casa del Vento” torna con un nuovo album. Trent’anni di carriera e collaborazioni importanti come con Patti Smith

Su Produzioni dal Basso la campagna dedicata al nuovo album “ALLE CORDE!” del gruppo rock è già in overfunding.

Il lavoro sarà pronto nella primavera 2022

Trent’anni di carriera con 13 pubblicazioni tra album, ep, raccolte live, progetti a sfondo sociale, con più di 100 brani pubblicati e collaborazioni importanti come quella con Patti Smith: questa è la storia del gruppo dal sapore folk con incursioni rock “Casa del Vento”, unica band europea ad essere presente nell’ultimo album “Banga” dell’artista statunitense.

Dopo due anni vissuti in difficoltà a causa della pandemia mondiale per la band è il momento della rinascita, di ritrovare la propria strada, tra esperienze sociali e personali, con la registrazione di un nuovo album di inediti, dal titolo “ALLE CORDE!”, una metafora sportiva della boxe per tutti coloro che rischiano di andare al tappeto o che ci sono già andati.

Un album che include anche Mare di Mezzo, la canzone alla chitarra ispirata dal mare e costruita dal liutaio cortonese Giulio Carlo Vecchini.

Grazie ai sostenitori e ai fan della band, la campagna lanciata su Produzioni dal Basso – prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation – è già in overfunding, raccogliendo più di 7000€ e coinvolgendo oltre 200 sostenitori in poco più di un mese.

Per tutti coloro che continueranno a sostenere la raccolta fondi sono previste alcune ricompense, come l’acquisto anticipato del cd, del vinile, la t-shirt celebrativa dei 30 anni della band, un concerto di presentazione o un video personalizzato, vecchi poster e vecchie musicassette della band.