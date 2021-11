Altro weekend senza sconfitte per le giovanili amaranto

Spicca la rotonda vittoria dell’Under 17, ancora a punteggio pieno nel proprio girone. Ecco il resoconto completo

Juniores

Dopo quattro vittorie consecutive i ragazzi di mister Andrea Sussi si devono accontentare del pari contro la Recanatese. Sul terreno del centro ‘Le Caselle’ amaranto subito avanti grazie al solito Castaldo che sfrutta un perfetto assist di Costantini.

Pochi minuti dopo raddoppio di Morales e pratica che sembra archiviata.

I marchigiani però non si arrendono e accorciano le distanze prima del riposo con Guidobaldi e trovano il pari con Calabrini a metà ripresa.

Sabato turno di riposo prima della trasferta di Fano con i marchigiani che grazie al successo di sabato hanno raggiunto in vetta alla classifica l’Arezzo.

Under 17 regionale

Altra goleada per gli allievi regionali di mister Massimiliano Bernardini che regolano in casa anche l’Atletico Levane Leone continuando la propria marcia a punteggio pieno. Stopponi sblocca la gara sul finire di prima frazione poi nella ripresa la doppietta di Parisi e il sigillo di Celli fissano il punteggio sul 4 a 0.

Domenica prossima trasferta sul campo del Santa Firmina contro la seconda forza del campionato.

Under 15 regionale

Primo pari per i giovanissimi regionali di mister Domenico Avantario bloccati sul 2 a 2 sul campo del Bibbiena.

Casentinesi subito avanti con Ricciardi e ripresi al 24’ da un gol di Maddaloni.

Nella ripresa amaranto in vantaggio grazie ad un gol di capitan Sussi; sembra fatta ma al 60’ Dei firma il pari per i padroni di casa.

Domenica impegno interno contro il Pontassieve.

Under 14 provinciale

Turno di riposo per i giovanissimi amaranto di mister Alessio Bianchi che hanno disputato un amichevole sul campo del Tao Calcio uscendo sconfitti per 3 a 0.

Prossimo impegno ufficiale il 18 novembre con la trasferta di San Giovanni Valdarno.

Esordienti II anno e I anno

Le due squadre degli esordienti amaranto hanno disputato nel pomeriggio di sabato presso il campo sportivo di Pieve al Toppo due amichevoli contro i pari età della Lupa Frascati.

Una vittoria per parte al termine della giornata con i 2010 di mister Giorgio Contu che si impongono per 5 a 1 mentre i 2009 di mister Giacomo Gorgoni soccombono di misura

(1-2).