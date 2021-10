Dichiarazione del gruppo consiliare Pd, Fondazione: Tanti rumori per nulla

Cosa vuol fare veramente l’amministrazione Ghinelli – Tanti per le persone e per la comunità aretina?

Pensiamo ai bambini e agli anziani, alle scelte in materia di politiche educative e sociali. Per un tempo molto lungo – e adesso scopriamo anche inutile – ha presentato la Fondazione come la bacchetta magica capace di risolvere i problemi.

Arrivata all’esame del Consiglio comunale, questa si è rivelato un contenitore vuoto, privato completamente dalle funzioni che le dovevano essere attribuite.

La ragione?

Quella che il Pd sostiene fin dall’inizio e cioè che la legge lo vieta.

Quindi la Fondazione si è ridotta, di fatto, ad essere semplicemente una “consulta istituzionalizzata”.

Tanto, anzi Tanti rumori per nulla.

I problemi sociali rimangono e l’Amministrazione di centro destra non ha finora prodotto un solo risultato concreto.

E’ stata solo capace di generare un guscio vuoto.

Forse si comprende adesso il rifiuto del dialogo con l’opposizione e le associazioni che si erano pronunciate sul progetto del Comune.

La Fondazione era stata presentata come lo strumento per una grande alleanza con tutto il volontariato, ma non c’è mai stata una riunione in cui, in modo trasparente e pubblico, sia stato chiamato l’intero sistema del volontariato.

Non è stata mai ascoltata la stragrande maggioranza di quelle associazioni che quotidianamente offrono in modo gratuito il loro tempo all’aiuto degli altri.

Abbiamo perso tempo.

E i problemi sono rimasti, sempre più gravi.

Le fantasie di ingegneria istituzionali servono solo a prendere tempo.

Adesso il tempo è finito.