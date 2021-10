Arezzo, Consiglio Comunale 28 ottobre 2021: le interrogazioni. La variazione al piano triennale delle opere pubbliche. Il bilancio. Ritirata la modifica statutaria

Ritirata la modifica statutaria

È stata discussa dal Consiglio Comunale una proposta di modifica dello statuto del Comune, illustrata dal consigliere comunale Michele Menchetti, che prevedeva d'inserire tra i principi ispiratori il riconoscimento come diritto umano fondamentale dell'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.

Francesco Lucacci ha replicato ricordando la ratio dell’emendamento: “vogliamo l’acqua pubblica, ma gestita in maniera efficiente, industriale e professionale da soggetti di diritto privato, ma di totale proprietà pubblica e non da soggetti di diritto pubblico che in questo paese non vantano una tradizione edificante, con società che hanno avuto una gestione inefficiente, affette da clientelismo e nepotismo. Ecco il discrimine fondamentale. Ancora non conosciamo le evoluzioni legislative in materia, dunque l’emendamento risulta coerente con l’attuale quadro normativo e teneva una porta aperta a eventuali sviluppi. Vorrei ricordare che ben altri, e non Fratelli d’Italia, hanno fatto scempio del bene pubblico dell’acqua ovvero il PD e tutti coloro che hanno firmato l’emendamento, a esclusione del M5S”.

È stato Francesco Lucacci a illustrare un emendamento del centrodestra: “congiunto a tutte le forze di maggioranza che prevede una formulazione che a nostro giudizio contempera il diritto all’acqua pubblica e l’equilibrio di un testo, caratteristica che deve essere propria di uno statuto”. Nell’emendamento era riportata la “proprietà” e non la “gestione” nel capoverso sopra riportato e scompariva in merito al titolo quinto il riferimento al referendum.

Il Comune, in attuazione della Costituzione e in conformità con la normativa nazionale e comunitaria nonché nel rispetto della volontà popolare espressa con il voto dei cittadini nei referendum sull’acqua del 12 e 13 giugno 2011, al fine di rafforzare la coesione economico-sociale e territoriale, promuovere la solidarietà e garantire la protezione dell’ambiente e della salute delle persone, anche in considerazione delle peculiarità locali, nell’esercizio delle sue competenze, realizza tale missione attraverso il perseguimento della gestione pubblica del servizio idrico integrato effettuata da un soggetto di diritto pubblico non tenuto alle regole del mercato e della concorrenza”.

In un capoverso, la proposta precisava: “tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà.

Il bilancio

Con la variazione di bilancio illustrata dall’assessore Alberto Merelli sono state riviste alcune previsioni di entrata, sia di natura tributaria che patrimoniale.

Tra esse: il canone occupazione suolo pubblico registra un più 77.000 euro.

“Cultura e turismo – ha ricordato il sindaco Alessandro Ghinelli – sono state scelte strategiche e hanno dato luogo a una crescita caratterizzata da molte aziende, spesso di giovani, che lavorano nell’accoglienza. Nell’introduzione al nuovo calendario dei carabinieri, una pubblicazione che tocca i 2 milioni di copie, si citano Paladino, Piero della Francesca e ‘la splendida Arezzo’. Un riconoscimento che ci inorgoglisce e permette di parlare di Arezzo, finalmente, come ‘città d’arte’. E non lo sarebbe diventata senza cospicui investimenti. Ricordo che Arezzo è stata scelta nel 2019 come sede del congresso nazionale dell’Anci, in occasione del quale abbiamo ricevuto 1.500 persone in maniera esemplare. Lo riconobbe perfino il sindaco di Napoli, rappresentante della città ‘concorrente’, candidata insieme alla nostra. Non torneremo indietro da questa strada perché la riteniamo una scommessa vincente”. L’emendamento di Scelgo Arezzo è stato respinto e la proposta di delibera approvata.

“In merito alla nuova fondazione Arezzo Comunità – ha sottolineato Egiziano Andreani – è nella natura di un bilancio preventivo anticipare le risorse. Non viene inoltre messa nel giusto risalto la destinazione di 150.000 euro ai cittadini in difficoltà per situazioni di morosità”.

Anche Roberto Bardelli , in linea con le considerazioni di Palazzo, ha parlato di una “città viva come oramai tutti possono notare”, mentre Roberto Cucciniello ha concordato sulla “massima attenzione da riservare alle modalità di spesa” ma ha anche ricordato come “le eccellenze che stiamo portando in città permettono ad Arezzo di inserirsi in circuiti turistici importanti”. Sia Bardelli che Cucciniello hanno sottolineato la qualità e la quantità degli eventi che hanno caratterizzato i mesi estivi.

Simon Pietro Palazzo: “personalmente partecipo ogni settimana ad almeno due eventi che hanno il patrocinio della Fondazione Guido d’Arezzo. Non mi pare che questa si caratterizzi per inerzia. Eventi che peraltro ripartono dopo un periodo come quello trascorso, con modifiche normative in progress, penso al green pass. Chi impedisce poi al Consiglio Comunale di esercitare i controlli? Se ci sono dei numeri o voci di spesa da analizzare facciamolo ma evitiamo illazioni o processi alle intenzioni”.

“Non ci stupiamo più – ha rilevato Marco Donati – che nuove risorse, intorno alla fine dell’anno, vadano alle fondazioni sulla gestione delle quali manteniamo molte riserve. A nostro giudizio, i soldi destinati alle stesse sono troppi, ricordo solo che la Guido d’Arezzo vive su risorse comunali per una quota pari al 57% del totale. Chiediamo, con un emendamento, che parte delle risorse previste per le fondazioni con questa variazione siano destinate a progetti per scongiurare l’esclusione sociale. Cominciamo a chiederci: queste fondazioni sono lo strumento giusto? Se togliamo alla InTour la Città del Natale e qualche evento estivo alla Guido d’Arezzo, le stesse hanno poca ragion d’essere”.

Sempre per l’annualità 2022 ci sono 144.000 euro ulteriori a favore delle attività sportive e 44.000 per le politiche di integrazione e pari opportunità. Luciano Ralli ha rilevato che “sono previsti 50.000 euro nel 2021 e 90.000 nel 2022 per qualcosa che ancora non esiste: la fondazione Arezzo Comunità”.

La variazione al piano triennale delle opere pubbliche

“Presentiamo al Consiglio Comunale una variazione qualitativamente e quantitativamente consistente e che ci permetterà di lavorare in prospettiva confidando su due pilastri acquisiti: il 2022 e il 2023.Continua a leggere

I prossimi piani triennali potranno infatti confidare su un prospetto definito di opere per entrambe le annualità e la pianificazione e il finanziamento degli interventi marcerà più spedito”.Introduce così l’assessorela modifica al piano triennale delle opere pubbliche con cui viene innanzitutto anticipato al 2021 il collegamento tra il parcheggio scambiatore di“L’opera in questione si abbina all’altro importante intervento previsto nella zona, ovvero l’eliminazione del semaforo che incrocia via Tarlati e via Buonconte da Montefeltro.Il loro combinato disposto permetterà di alleggerire il traffico in via Tarlati e soprattutto evitare le code provocate dalla svolta in sinistra al semaforo su via Buonconte.

Vediamo come dovranno comportarsi gli automobilisti: chi percorre via Tarlati provenendo da San Clemente per raggiungere via Buonconte da Montefeltro dovrà svoltare nella nuova viabilità, uscendo nella rotonda finale all’altezza della ex Icienne.

Chi proviene invece dagli archi potrà svoltare a destra in via Buonconte.

Da quest’ultima, per raggiungere il cimitero si dovrà percorrere la nuova viabilità immettendosi in via Tarlati all’altezza della rotonda con il cavallo.

Dal 2021 al 2022 vengono traslati i lavori alla palazzina L nell’area della ex Cadorna e la realizzazione della scuola materna nel quartiere di Tortaia per poter accedere ai finanziamenti previsti da un bando ministeriale che esaurirà il suo iter il prossimo anno”.

Ma nel 2021 si aprono i cantieri per la manutenzione straordinaria di alcune viabilità periferiche: “si tratta – sottolinea Casi – di 420.000 euro per interventi complessivi che riguardano tappeti anti-usura e ripristini del fondo stradale.

Le zone sono quelle di Ristradella comprese le viabilità di accesso su questa strada comunale da Olmo e da Madonna di Mezzastrada, per un tratto di un chilometro e mezzo, 500 metri di strada comunale delle Cave dalla rotatoria sulla Setteponti fino al bivio che conduce a Patrignone, un chilometro e mezzo della strada ex regionale 71 che da Borgo a Giovi conduce a La Pazienza”.

E nuove opere sono inserite per il 2022: “piantumazione diffusa di alberi in città per un importo di 160.000 euro, che andranno anche a ripristinare aree verdi dove alcune vecchie piante vanno sostituite; riqualificazione e implementazione dei vialetti, dell’illuminazione, del laghetto e degli accessi del parco Pertini per 350.000 euro; rifacimento della pavimentazione interna al nido Orciolaia che a oggi si presenta molto deteriorata, 150.000 euro di investimento; manutenzione straordinaria della copertura di palazzo Carbonati per 250.000 euro”.

Francesco Romizi: “mi sorge subito un dubbio: visto che la materna di Tortaia è legata a un bando, se lo stesso non viene vinto, come capita regolarmente a questa amministrazione, la scuola non sarà realizzata?”

“È paradossale – ha rilevato Marco Donati – che le opere pubbliche più rilevanti e strategiche sfuggano all’assessore Casi e diventino di competenza dell’assessore Sacchetti. Mentre per il Pinqua compare l’assessore Lucherini.

Il quadro ci appare confusionario e soprattutto l’assessore Casi si trova in difficoltà in questo lavoro di cucitura”.

Alessandro Caneschi: “torno sulla predisposizione che caratterizza quest’amministrazione, specializzata nel non vincere i bandi.

E mi riferisco al Pinqua che come noto ha escluso Arezzo dai finanziamenti.

Ci viene tuttavia detto che gli interventi alla palazzina comando alla ex Cadorna e di riqualificazione degli edifici erp a Tortaia saranno comunque realizzati. Vorrei capire con quali risorse”.

Roberto Bardelli: “innanzitutto le opere che il Comune di Arezzo ha ricompreso nel Pinqua erano realizzabili e non mirabolanti come quelle di altri.

La partita non è chiusa ma se queste risorse venissero a mancare potremo ricorrere ai mutui, che non vanno visti come uno spauracchio ma come occasione d’investimento a garanzia di servizi e opere pubbliche”.

Luciano Ralli: “sono talmente d’accordo con l’impostazione di Bardelli che lo invito a perorare la causa dinanzi alla sua Giunta, visto che il coraggio di un mutuo o di un investimento sta emergendo solo adesso dopo sei anni”.

La delibera è stata approvata da 19 voti favorevoli e 12 contrari dopo la rivendicazione della maggioranza, per voce dei capigruppo consiliari, della coesione della giunta e della collaborazione tra gli assessori che armonizzano proficuamente le loro deleghe e attribuzioni.