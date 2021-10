Ventuno assunzioni al Comune di Arezzo, 14 a tempo indeterminato

“Non posso che essere soddisfatta.

In tempi brevi stiamo dando risposte importanti sul fronte del fabbisogno del personale comunale e grazie alla equilibrata gestione delle risorse messa in atto da questa Amministrazione siamo in grado di rispondere alle richieste provenienti dai vari uffici. Questa mattina la Giunta ha infatti approvato l’integrazione della programmazione dei fabbisogni per l’anno 2021 con l’individuazione di professionalità indispensabili al mantenimento della sostenibilità di alcuni servizi in sofferenza, e necessarie per incrementarne i livelli di efficienza”.

L’assessore al personale Giovanna Carlettini commenta così l’approvazione da parte della Giunta dell’ulteriore piano di assunzioni del Comune.

Si tratta in tutto di 17 figure destinate ai vari servizi, 14 a tempo indeterminato 7 a tempo determinato, che verranno integrate entro l’anno.

Tecnici, amministrativi, insegnanti, agenti di PM, assistenti sociali, le professionalità individuate. E soddisfazione esprime anche il vicesindaco e assessore alle politiche sociali Lucia Tanti.

“L’assunzione a tempo indeterminato entro l’anno di tre assistenti sociali non fa che confermare l’attenzione che il Comune mantiene alta nei confronti delle esigenze legate alle situazioni di criticità.

E’ una scelta che evidenzia quindi la reale volontà di questa Amministrazione e rappresenta la risposta più chiara alle insinuazioni su una presunta deriva esclusivamente privatistica del welfare aretino; ed è la dimostrazione che un Comune direttamente attivo e la costituzione della fondazione Arezzo Comunità sono due coerenti risposte alle esigenze della Città”, dichiara Tanti.