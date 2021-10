Alla guida con documenti falsi, denunciato dalla Polizia Municipale

By Ufficio Stampa

È stata una pattuglia della Polizia Municipale durante un normale servizio di controllo in via Masaccio a fermare una Ford e a chiedere i documenti di guida al conducente.

Quest’ultimo ha fornito prima il permesso di soggiorno e la carta d’identità e successivamente, dopo reiterata richiesta di esibire l’abilitazione alla guida, ha mostrato la carta di circolazione, una patente in formato card, un permesso di guida internazionale sempre formato card e la loro traduzione cartacea.

Gli agenti, insospettiti dalla documentazione che non appariva ‘genuina’, hanno condotto una serie di più attente verifiche a seguito delle quali è emerso che i due documenti formato card e la traduzione non erano conformi ai modelli previsti dalle convenzioni internazionali oltre che ai modelli originali rilasciati dal paese d’origine.

Il personale operante ha proceduto al loro sequestro e a denunciare all’autorità giudiziaria il conducente, un quarantenne africano, per aver falsificato e utilizzato il documento di guida. A suo carico sono state elevate anche le relative sanzioni amministrative per guida senza patente.

L’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo per un periodo di tre mesi.