Incidenti stradali nella mattina: 4 persone ricorrono al Pronto Soccorso, una in codice rosso

By Redazione

Alle ore 10:48 incidente tra uno scooter ed un’auto lungo la SR71 nel centro abitato di Olmo, nel comune di Arezzo.

Ferito l’uomo alla guida dello scooter di 82 anni di Arezzo, che è stato portato in codice rosso all’Ospedale San Donato.

Sul posto Ambulanza BLSD e automedica di Arezzo.

Per i rilievi presente la polizia stradale.

Alle ore 8:30 in località Chiaveretto, nel comune di Subbiano, lungo la SP43 si è verificato uno scontro fronto-laterale tra due auto.

Un 59enne, e un 32ene sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo.

Intervenuti Ambulanza India 7, BLSD di Arezzo, per i rilievi i Carabinieri.

Alle ore 8:11 in località La Penna, frazione del comune di Terranuova Bracciolini, lungo SP5, si è verificato un tamponamento tra un’autobotte ed un’ape.

Una donna di 75 anni, uscita da sola dall’ape, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale della Gruccia.

Intervenuti automedica del Valdarno, BLSD del Valdarno, per i rilievi i Carabinieri di Terranuova Bracciolini.