Arezzo, Covid-19: i rèport dei contagi e delle varianti nei comuni

By Ufficio Stampa

Nuovi casi registrati tra il 23 e il 26 luglio 2021

Nel territorio della USL Toscana sud est risultano inoltre 89 casi di varianti

covid ancora in fase di sequenziamento per valutarne lo specifico tipo.

Il sequenziamento per l’individuazione delle varianti

avviene a tappeto su tutti i casi.

Variante Delta 4

Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 25 Luglio 2021 alle ore 14 del 26 Luglio 2021

Il numero di nuovi casi positivi è di 25 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 212 tamponi.

Le persone positive in carico sono 322.

Si registrano 3 guarigioni e nessun decesso

Si registrano 4 guarigioni e nessun decesso.

Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo

per Comune della provincia di Arezzo

Comune Nuovi Casi Anghiari 18 Arezzo 2 Montevarchi 2 San Giovanni Valdarno 1 Terranuova Bracciolini 2



Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 1 TI San Donato Arezzo 2