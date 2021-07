Valdarnese muore dopo il vaccino Moderna, la Procura dispone l’autopsia

Valentina Bencini, 49 anni, originaria di Montevarchi ma residente in provincia di Siena, giovedì 15 luglio si era sottoposta alla vaccinazione contro il coronavirus in un hub di Montevarchi.

La donna è stata trovata priva di vita all’interno della sua abitazione di San Gusmè, nel comune senese di Castelnuovo Berardenga.

A dare l’allarme la madre che non riusciva a mettersi in contatto con lei.

Nella fase attuale si suppone che il decesso sia avvenuto per cause naturali, ma sarà

l’esame autoptico sul corpo della 49enne per chiarire se possa esserci una correlazione fra il vaccino e il decesso.