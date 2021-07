Aretini vincono i Campionati Italiani di Danza Sportiva a Rimini

Conclusi i Campionati Italiani di Danza Sportiva a Rimini, gli aretini del gruppo sportivo

” Salsa Y Sabor” diretto dai Maestri Fabio Tassini e Barbara Corsi hanno affrontato la competizione con determinazione e grinta, riuscendo a portare a casa grandi risultati.

🥇 Davide e Chiara Campioni italiani combinata caraibica 19/27 b1

🥇Bianca e Samuele campioni italiani merengue e salsa cubana 16/18 classe c

🥇Angelo e Rita campioni italiani combinata caraibica over 55 b2

Altri ballerini el gruppo sportivo ” Salsa Y Sabor”



🥈Francesco e Eleonora vicecampioni italiani combinata caraibica 14/15 b2.

💪 Daniele e Matilde 8 classificati combinata caraibica 16/18 b1.

💪 Alessandro e Letizia finalisti 6 classificati combinata caraibica 28/34 b1.

💪 Emanuele e Viola 5 classificati salsa cubana, 4 classificati salsa on 2, 14/15 classe c.

💪 Pietro e Viola 5 classificati salsa on 2, semifinalisti salsa cubana, bachata e merengue, 12/13 classe c.

💪 Francesco e Samuele salsa shine duo maschile over 16 classe b.

💪 Matilde 24 su 97 salsa shine singolo femminile over 16 classe b.

💪 Michele e Vanessa finalisti 6 classificati Caribbean show dance duo mix 19/27 classe b.

💪 Davide e Chiara finalisti 4 classificati Caribbean show dance 19/27 classe b .

🥇Bianca e Samuele 4 classificati salsa on 2 e 3 classificati bachata, 16/18 classe c.

Carla Volpi e Daniele Nistri vincitori per le “Danze Latino Americane 46-55 A”

Il sindaco di Civitella, Ginetta Menchetti, esprime la propria soddisfazione "per il successo di Carla e Daniele che oltre a portare all'onore delle cronache sportive la nostra comunità attribuisce loro un giusto riconoscimento per i tanti sacrifici fatti grazie alla passione che li ha travolti alcuni anni fa. Un ringraziamento per questo straordinario risultato va anche ai maestri Martina Restuccia e Nicola Leprai della scuola ASD Arcobaleno Arezzo che grazie alla loro professionalità e preziosi consigli hanno permesso il raggiungimento di questo ambito traguardo a questi loro allievi".