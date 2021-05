L’Alga Atletica Arezzo festeggia due qualificazioni per i Campionati Italiani

By Ufficio Stampa

Danyella Brunelli e Costanza Vecchi conquistano i pass per partecipare ai Campionati Italiani Junior/Promesse di atletica leggera.

Le due giovani atlete, allenate dai tecnici dell’Alga Atletica Arezzo, hanno gareggiato a Campi Bisenzio nel Meeting Agonistico su Pista valido come Campionato Toscano Assoluto dove sono riuscite ad emergere con bei risultati che sono valsi una doppia qualificazione per l’importante manifestazione tricolore in programma da venerdì 11 a domenica 13 giugno a Grosseto.

Una vera e propria impresa porta la firma di Brunelli del 2003 che, seguita da Roberto Coleschi, ha vissuto il suo esordio assoluto nei 400 ostacoli dove ha centrato un quinto posto con il tempo di 1.06.76 con cui ha preceduto atlete più esperte e con cui, soprattutto, è risultata come la miglior classificata tra le ragazze della sua età.

Questo piazzamento, tra l’altro, ha permesso di festeggiare l’accesso ai Campionati Italiani e di andare così ad arricchire la squadra di aretine che sarà presente alla competizione e che già faceva affidamento su Chiara Salvagnoni del 2000 nel lancio del peso.

Al meeting di Campi Bisenzio ha brillato anche Costanza Vecchi del 2000 che, insieme al tecnico Paolo Tenti, ha colto due ottimi risultati nel salto triplo e nel salto in lungo: nella prima specialità è riuscita a mettersi al collo la medaglia di bronzo con 11.93 metri, mentre nella seconda si è piazzata quarta con il suo record personale di 5.58 metri.

La valdarnese potrà ora partecipare ai Campionati Italiani Junior/Promesse in entrambe le discipline, godendo così di una doppia ulteriore occasione per riuscire a consolidarsi tra le più promettenti saltatrici toscane.

Un importante appuntamento per l’Alga Atletica Arezzo è in calendario sabato 29 maggio quando lo stadio cittadino di atletica ospiterà una nuova tappa del Meeting Agonistico su Pista valido come Campionato Toscano Assoluto.

La prova, rivolta a tutte le categorie dai Cadetti ai Seniores, coinvolgerà alcuni dei migliori atleti da tutta la regione nelle diverse discipline di corsa, lanci e salti, trovando il proprio cuore nell’assegnazione dei titoli toscani maschili nel lungo, nei 110 ostacoli e nei 100 piani, e dei titoli toscani femminili nel giavellotto, nei 100 ostacoli e nei 100 piani.

La manifestazione, organizzata proprio dall’Alga Atletica Arezzo, è riconosciuta di interesse nazionale e sarà svolta a porte chiuse, prendendo il via a partire dalle 15.30 e proseguendo poi fino alle 19.00. «L’organizzazione e la gestione del meeting – commenta Gloria Sadocchi, dirigente dell’Alga Atletica Arezzo, – rappresenta un grande sforzo che coinvolgerà tutta la nostra società, ma siamo felici di poter ospitare un evento che porterà in città alcuni dei migliori atleti del panorama toscano e che va ad arricchire ulteriormente una primavera particolarmente ricca di soddisfazioni per i nostri ragazzi e le nostre ragazze delle diverse categorie».